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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Ахмат
Анжи - Ахмат: обзор матча 19 апреля 2019
Анжи
19.04.2019, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат
77'
О. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Ахмат
84'
Желтая карточка
А. Семенов
82'
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
Раванелли
Замена
И. Маркелов
️️️️
А. Понсе
79'
Замена
И. Иванченко
️️️️
Ш. Гайдаров
79'
77'
ГОЛ! 0:1!
О. Иванов
Пас отдал
Раванелли
Желтая карточка
П. Долгов
67'
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Кацаев
67'
65'
Замена
Б. Бериша
️️️️
Б. Балай
Желтая карточка
В. Кулик
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
37
Павел Калошин
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
88
Шахбан Гайдаров
ОП
8
Камиль Закиров
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Андрес Понсе
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
11
Исмаэл
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
12
Раванелли
АП
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
17
Иван Иванченко
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
7
Лечи Садулаев
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
3-1-4-2
99
Дюпин
33
Гапон
37
Калошин
3
Удалый
88
Гайдаров
13
Гиголаев
8
Закиров
55
Кулик
10
Кацаев
33
Ахъядов
9
Понсе
4-4-1-1
1
Городов
13
Семенов
5
Мохаммади
23
Нижич
3
Плиев
19
Иванов
0
Швец
21
Роши
11
Исмаэл
12
Раванелли
9
Балай
88
Гайдаров
17
Иванченко
17
Иванченко
88
Гайдаров
9
Понсе
88
Маркелов
88
Маркелов
9
Понсе
10
Кацаев
91
Долгов
91
Долгов
10
Кацаев
9
Балай
7
Бериша
7
Бериша
9
Балай
12
Раванелли
4
Шиманьски
4
Шиманьски
12
Раванелли
Остались в запасе
Анжи
Ахмат
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Анжи - Ахмат
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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