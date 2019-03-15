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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Крылья Советов
Анжи - Крылья Советов: обзор матча 15 марта 2019
Анжи
15.03.2019, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Крылья Советов
28'
М. Канунников
88'
Р. Шейдаев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Крылья Советов
Вторая желтая
И. Иванченко
90'
+2
88'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Шейдаев
Желтая карточка
Е. Гапон
87'
85'
Желтая карточка
М. Рабиу
82'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
А. Самедов
Желтая карточка
И. Иванченко
79'
78'
Замена
М. Рабиу
️️️️
Р. Шишкин
76'
Желтая карточка
М. Самарджич
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
А. Понсе
75'
66'
Желтая карточка
Т. Бурлак
63'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
С. Корниленко
Замена
И. Маркелов
️️️️
А. Белов
63'
55'
Желтая карточка
С. Корниленко
Замена
И. Иванченко
️️️️
П. Долгов
46'
44'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
40'
Желтая карточка
Р. Шишкин
Желтая карточка
К. Закиров
33'
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Канунников
Пас отдал
А. Самедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
37
Павел Калошин
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
88
Шахбан Гайдаров
ОП
8
Камиль Закиров
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
91
Павел Долгов
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
17
Иван Иванченко
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
4-1-3-2
99
Дюпин
33
Гапон
4
Белов
37
Калошин
3
Удалый
88
Гайдаров
13
Гиголаев
8
Закиров
10
Кацаев
9
Понсе
91
Долгов
3-3-1-1-2
1
Рыжиков
49
Шишкин
90
Бурлак
19
Самарджич
31
Зотов
94
Тимофеев
2
Полуяхтов
19
Самедов
7
Джано
99
Канунников
12
Корниленко
91
Долгов
17
Иванченко
17
Иванченко
91
Долгов
4
Белов
88
Маркелов
88
Маркелов
4
Белов
9
Понсе
23
Лескано
23
Лескано
9
Понсе
19
Самедов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
19
Самедов
49
Шишкин
19
Рабиу
19
Рабиу
49
Шишкин
12
Корниленко
7
Шейдаев
7
Шейдаев
12
Корниленко
Остались в запасе
Анжи
Крылья Советов
7
Никита Андреев
ЦЗ
23
Никита Чистяков
ЛЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
98
Александр Будаков
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
7
Никита Андреев
ЦЗ
23
Никита Чистяков
ЛЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
98
Александр Будаков
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Анжи - Крылья Советов
3
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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