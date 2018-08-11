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Расписание матчей
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Спартак - Анжи
Спартак - Анжи: обзор матча 11 августа 2018
Спартак
11.08.2018, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
70'
З. Луиш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Анжи
90'
+2
Желтая карточка
Е. Гапон
84'
Замена
Г. Ондуа
️️️️
И. Чайковский
Замена
И. Попов
️️️️
З. Луиш
75'
74'
Замена
И. Маркелов
️️️️
Р. Гиголаев
72'
Замена
И. Удалый
️️️️
А. Кацаев
ГОЛ! 1:0!
З. Луиш
Пас отдал
К. Промес
70'
68'
Вторая желтая
Д. Белоруков
Замена
Л. Адриано
️️️️
С. Ханни
65'
Замена
А. Самедов
️️️️
Н. Рассказов
56'
53'
Желтая карточка
И. Чайковский
49'
Красная карточка
А. Понсе
45'
+2
Желтая карточка
Д. Белоруков
25'
Желтая карточка
М. Рабиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Андрес Понсе
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
20
Фернандо
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
96
Амир Мохаммад
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
3-3-3-1
98
Максименко
23
Комбаров
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
94
Ханни
88
Глушаков
10
Промес
15
Рассказов
88
Ташаев
29
Зе Луиш
3-4-2-1
99
Дюпин
99
Новосельцев
4
Чансельор
21
Белоруков
4
Савичев
19
Рабиу
4
Чайковский
33
Гапон
10
Кацаев
13
Гиголаев
9
Понсе
29
Зе Луиш
71
Попов
71
Попов
29
Зе Луиш
15
Рассказов
19
Самедов
19
Самедов
15
Рассказов
94
Ханни
4
Адриано
4
Адриано
94
Ханни
10
Кацаев
3
Удалый
3
Удалый
10
Кацаев
4
Чайковский
5
Ондуа
5
Ондуа
4
Чайковский
13
Гиголаев
88
Маркелов
88
Маркелов
13
Гиголаев
Остались в запасе
Спартак
Анжи
11
Александр Ломовицкий
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
20
Фернандо
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Массимо Каррера
96
Амир Мохаммад
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
11
Александр Ломовицкий
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
20
Фернандо
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
32
Педро Роша
ЛВ
Остались в запасе
96
Амир Мохаммад
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Спартак - Анжи
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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