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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Анжи
Зенит - Анжи: обзор матча 14 апреля 2019
Зенит
14.04.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
5 : 0
Завершен
Анжи
2'
С. Азмун
9'
Б. Иванович
83'
Э. Ригони
88'
С. Дриусси
89'
С. Дриусси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Анжи
ГОЛ! 5:0!
С. Дриусси
Пас отдал
И. Смольников
89'
ГОЛ! 4:0!
С. Дриусси
Пас отдал
Э. Ригони
88'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
А. Дзюба
86'
Замена
К. Нобоа
️️️️
В. Барриос
86'
ГОЛ! 3:0!
Э. Ригони
83'
79'
Желтая карточка
Г. Ондуа
71'
Замена
И. Маркелов
️️️️
Р. Гиголаев
Замена
Э. Ригони
️️️️
Р. Мак
71'
65'
Замена
К. Закиров
️️️️
А. Кацаев
65'
Замена
П. Долгов
️️️️
И. Иванченко
ГОЛ! 2:0!
Б. Иванович
Пас отдал
С. Азмун
9'
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
Пас отдал
Р. Мак
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
37
Павел Калошин
ЦЗ
33
Евгений Гапон
ЦЗ
33
Апти Ахъядов
ПАЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
5
Гаэль Ондуа
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
10
Адлан Кацаев
АП
9
Андрес Понсе
ЦФ
Зенит
86
Николай Рыбиков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
8
Камиль Закиров
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Лунев
18
Жирков
44
Ракицкий
20
Иванович
8
Смольников
5
Барриос
21
Оздоев
21
Мак
9
Дриусси
20
Азмун
22
Дзюба
3-2-3-1-1
99
Дюпин
3
Удалый
37
Калошин
33
Гапон
33
Ахъядов
5
Ондуа
55
Кулик
17
Иванченко
13
Гиголаев
10
Кацаев
9
Понсе
22
Дзюба
38
Мусаев
38
Мусаев
22
Дзюба
5
Барриос
16
Нобоа
16
Нобоа
5
Барриос
21
Мак
24
Ригони
24
Ригони
21
Мак
10
Кацаев
8
Закиров
8
Закиров
10
Кацаев
13
Гиголаев
88
Маркелов
88
Маркелов
13
Гиголаев
17
Иванченко
91
Долгов
91
Долгов
17
Иванченко
Остались в запасе
Зенит
Анжи
86
Николай Рыбиков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Эрнани
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
98
Александр Будаков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
86
Николай Рыбиков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Эрнани
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
98
Александр Будаков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Зенит - Анжи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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