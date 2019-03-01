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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Анжи
Оренбург - Анжи: обзор матча 01 марта 2019
Оренбург
01.03.2019, пятница, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Анжи
58'
В. Кулик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Анжи
86'
Желтая карточка
Ю. Дюпин
79'
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Понсе
Замена
Р. Алвеш
️️️️
А. Сутормин
79'
72'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
А. Кацаев
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Деспотович
70'
69'
Желтая карточка
А. Кацаев
58'
ГОЛ! 0:1!
В. Кулик
Вторая желтая
М. Сиваков
56'
Желтая карточка
А. Сутормин
53'
Замена
Д. Попович
️️️️
Н. Маляров
46'
Желтая карточка
М. Сиваков
39'
Желтая карточка
С. Бегич
34'
32'
Желтая карточка
И. Маркелов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
37
Павел Калошин
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Камиль Закиров
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
9
Давид Бидловский
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
55
Аликади Саидов
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
91
Павел Долгов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
3-3-2-1
39
Фролов
58
Ойеволе
3
Сиваков
2
Бегич
32
Терехов
8
Афонин
11
Сутормин
33
Мишкич
7
Маляров
21
Деспотович
3-4-1-2
99
Дюпин
37
Калошин
3
Удалый
33
Гапон
10
Кацаев
5
Ондуа
55
Кулик
8
Закиров
88
Маркелов
9
Понсе
33
Ахъядов
7
Маляров
22
Попович
22
Попович
7
Маляров
11
Сутормин
16
Алвеш
16
Алвеш
11
Сутормин
21
Деспотович
32
Козлов
32
Козлов
21
Деспотович
9
Понсе
91
Долгов
91
Долгов
9
Понсе
10
Кацаев
23
Лескано
23
Лескано
10
Кацаев
Остались в запасе
Оренбург
Анжи
57
Артем Галаджан
ЦФ
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Давид Бидловский
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
23
Никита Чистяков
ЛЗ
55
Аликади Саидов
ЦЗ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
7
Никита Андреев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Давид Бидловский
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
Остались в запасе
23
Никита Чистяков
ЛЗ
55
Аликади Саидов
ЦЗ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
7
Никита Андреев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Оренбург - Анжи
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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