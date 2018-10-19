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РПЛ 2026/2027
Анжи - ЦСКА
Анжи - ЦСКА: обзор матча 19 октября 2018
Анжи
19.10.2018, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
31'
Н. Влашич
71'
Ф. Чалов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - ЦСКА
Замена
Г. Тетрашвили
️️️️
Г. Ондуа
84'
Желтая карточка
И. Чайковский
79'
Желтая карточка
В. Кулик
78'
77'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
Н. Влашич
Замена
И. Чайковский
️️️️
Д. Глебов
75'
73'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Ф. Чалов
Желтая карточка
Г. Ондуа
72'
71'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Чалов
Пас отдал
М. Фернандес
68'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
А. Дзагоев
Желтая карточка
Д. Глебов
60'
Замена
А. Ахъядов
️️️️
П. Долгов
59'
36'
Желтая карточка
Р. Бекао
31'
ГОЛ! 0:1!
Н. Влашич
Пас отдал
А. Дзагоев
Желтая карточка
П. Долгов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
15
Данил Глебов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
ЦСКА
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
4-1-3-2
99
Дюпин
4
Чансельор
3
Удалый
99
Новосельцев
4
Савичев
15
Глебов
13
Гиголаев
5
Ондуа
55
Кулик
91
Долгов
9
Понсе
4-2-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
50
Бекао
32
Магнуссон
14
Набабкин
66
Дзагоев
97
Ахметов
22
Ефремов
10
Влашич
10
Обляков
63
Чалов
15
Глебов
4
Чайковский
4
Чайковский
15
Глебов
5
Ондуа
3
Тетрашвили
3
Тетрашвили
5
Ондуа
91
Долгов
33
Ахъядов
33
Ахъядов
91
Долгов
10
Влашич
80
Хосонов
80
Хосонов
10
Влашич
66
Дзагоев
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
66
Дзагоев
63
Чалов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
63
Чалов
Остались в запасе
Анжи
ЦСКА
98
Александр Будаков
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
10
Адлан Кацаев
ПП
88
Иван Маркелов
ЛВ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
10
Адлан Кацаев
ПП
88
Иван Маркелов
ЛВ
Остались в запасе
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Анжи - ЦСКА
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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