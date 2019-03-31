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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Анжи
Краснодар - Анжи: обзор матча 31 марта 2019
Краснодар
31.03.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
5 : 0
Завершен
Анжи
18'
Вандерсон
38'
В. Классон (П)
55'
М. Сулейманов
67'
И. Игнатьев
70'
М. Сулейманов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Анжи
87'
Желтая карточка
К. Закиров
Замена
А. Голубев
️️️️
Ю. Газинский
73'
72'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
А. Понсе
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
С. Петров
72'
Замена
Д. Уткин
️️️️
В. Классон
72'
ГОЛ! 5:0!
М. Сулейманов
Пас отдал
М. Перейра
70'
ГОЛ! 4:0!
И. Игнатьев
Пас отдал
М. Перейра
67'
ГОЛ! 3:0!
М. Сулейманов
Пас отдал
И. Игнатьев
55'
55'
Замена
И. Маркелов
️️️️
Р. Гиголаев
54'
Замена
А. Кацаев
️️️️
Ш. Гайдаров
41'
Желтая карточка
А. Белов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Классон
38'
Желтая карточка
С. Петров
30'
ГОЛ! 1:0!
Вандерсон
Пас отдал
В. Классон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
88
Шахбан Гайдаров
ОП
8
Камиль Закиров
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
37
Павел Калошин
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
10
Адлан Кацаев
ПП
91
Павел Долгов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
4-2-1-3
39
Сафонов
7
Скопинцев
25
Спайич
14
Мартынович
98
Петров
18
Газинский
10
Перейра
7
Классон
18
Игнатьев
93
Сулейманов
94
Вандерсон
3-1-4-2
99
Дюпин
5
Эльмурзаев
3
Удалый
4
Белов
88
Гайдаров
8
Закиров
55
Кулик
5
Ондуа
13
Гиголаев
9
Понсе
33
Ахъядов
98
Петров
89
Стоцкий
89
Стоцкий
98
Петров
18
Газинский
50
Голубев
50
Голубев
18
Газинский
7
Классон
47
Уткин
47
Уткин
7
Классон
88
Гайдаров
10
Кацаев
10
Кацаев
88
Гайдаров
13
Гиголаев
88
Маркелов
88
Маркелов
13
Гиголаев
9
Понсе
25
Агаларов
25
Агаларов
9
Понсе
Остались в запасе
Краснодар
Анжи
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
Главный тренер
Олег Фоменко
23
Никита Чистяков
ЛЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
37
Павел Калошин
ЦЗ
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
Остались в запасе
23
Никита Чистяков
ЛЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
37
Павел Калошин
ЦЗ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Статистика матча Краснодар - Анжи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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