Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Уфа
Анжи - Уфа: обзор матча 01 декабря 2018
Анжи
01.12.2018, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Уфа
84'
Желтая карточка
А. Никитин
78'
Желтая карточка
Л. Бизяк
Пенальти не реализован!
В. Кулик
77'
Замена
А. Ахъядов
️️️️
А. Понсе
75'
70'
Замена
И. Пауревич
️️️️
О. Ваньек
Замена
Д. Глебов
️️️️
Р. Гиголаев
70'
69'
Желтая карточка
Д. Табидзе
56'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
О. Тилль
Замена
А. Кацаев
️️️️
П. Долгов
55'
Желтая карточка
П. Долгов
49'
49'
Желтая карточка
К. Карп
Желтая карточка
И. Чайковский
48'
24'
Замена
А. Никитин
️️️️
Д. Сысуев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Анжи
1
Владимир Сугробов
ВР
98
Александр Будаков
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
17
Достон Хамдамов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
4-1-3-2
99
Дюпин
33
Гапон
3
Удалый
99
Новосельцев
4
Савичев
4
Чайковский
13
Гиголаев
5
Ондуа
55
Кулик
9
Понсе
91
Долгов
4-1-2-1-2
31
Беленов
33
Сухов
15
Пуцко
5
Табидзе
24
Неделчару
55
Карп
90
Ваньек
18
Тилль
57
Кротов
44
Игбун
8
Сысуев
13
Гиголаев
15
Глебов
15
Глебов
13
Гиголаев
91
Долгов
10
Кацаев
10
Кацаев
91
Долгов
9
Понсе
33
Ахъядов
33
Ахъядов
9
Понсе
8
Сысуев
4
Никитин
4
Никитин
8
Сысуев
90
Ваньек
29
Пауревич
29
Пауревич
90
Ваньек
18
Тилль
77
Бизяк
77
Бизяк
18
Тилль
Остались в запасе
Анжи
Уфа
1
Владимир Сугробов
ВР
98
Александр Будаков
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
17
Достон Хамдамов
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
98
Александр Будаков
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
17
Достон Хамдамов
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Статистика матча Анжи - Уфа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Анжи
Уфа
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
08:54
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
08:54
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+