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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Анжи
Уфа - Анжи: обзор матча 06 августа 2018
Уфа
06.08.2018, понедельник, 17:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Анжи
3'
С. Игбун
87'
О. Ваньек
89'
О. Ваньек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Анжи
Замена
Д. Круговой
️️️️
Б. Йокич
90'
ГОЛ! 3:0!
О. Ваньек
89'
ГОЛ! 2:0!
О. Ваньек
Пас отдал
С. Игбун
87'
71'
Замена
А. Ахъядов
️️️️
А. Понсе
Замена
О. Ваньек
️️️️
И. Обляков
70'
Замена
К. Карп
️️️️
В. Салатич
62'
46'
Замена
И. Маркелов
️️️️
Г. Ондуа
46'
Замена
П. Антон
️️️️
А. Мохаммад
38'
Желтая карточка
Д. Белоруков
ГОЛ! 1:0!
С. Игбун
Пас отдал
И. Обляков
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
10
Иван Обляков
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Анжи
21
Дмитрий Белоруков
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Анжи
1
Владимир Сугробов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
5
Пол Антон
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
3-4-1-1-1
31
Беленов
15
Пуцко
5
Табидзе
3
Аликин
5
Йокич
29
Пауревич
13
Засеев
33
Сухов
10
Салатич
10
Обляков
44
Игбун
2-1-5-1
21
Белоруков
4
Чансельор
3
Удалый
19
Рабиу
96
Мохаммад
3
Тетрашвили
55
Кулик
5
Ондуа
13
Гиголаев
9
Понсе
5
Йокич
3
Круговой
3
Круговой
5
Йокич
10
Салатич
55
Карп
55
Карп
10
Салатич
10
Обляков
90
Ваньек
90
Ваньек
10
Обляков
96
Мохаммад
5
Антон
5
Антон
96
Мохаммад
5
Ондуа
88
Маркелов
88
Маркелов
5
Ондуа
9
Понсе
33
Ахъядов
33
Ахъядов
9
Понсе
Остались в запасе
Уфа
Анжи
88
Гиорги Шелия
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
4
Константин Савичев
ПЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Остались в запасе
4
Константин Савичев
ПЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча Уфа - Анжи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Игорь Демешко (Химки)
Алексей Лунев (Новосибирск)
Резервный судья:
Роман Галимов (Улан-Удэ)
Инспектор:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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