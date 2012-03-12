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    Станислав Хотеев - статистика

    Вратарь
    Имя Станислав
    Отчество Александрович
    Фамилия Хотеев
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Краснодар
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 марта 1981 (42 года)
    Рост 190
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 3 -6 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.05.2012 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:2 Сибирь (Новосибирск)
    08.05.2012 1' -90' Мордовия (Саранск) 2:0 Шинник (Ярославль)
    03.05.2012 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:0 Торпедо (Москва)
    25.04.2012 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:1 Урал (Екатеринбург)
    15.04.2012 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:2 Динамо Бр (Брянск)
    11.04.2012 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:1 Шинник (Ярославль)
    04.04.2012 Был в запасе Шинник (Ярославль) 0:2 Мордовия (Саранск)
    31.03.2012 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:1 Шинник (Ярославль)
    20.03.2012 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 0:1 Шинник (Ярославль)
    12.03.2012 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 0:1 Шинник (Ярославль)
    07.11.2011 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    01.11.2011 Был в запасе Шинник (Ярославль) 5:0 Динамо Бр (Брянск)
    27.10.2011 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 1:2 Шинник (Ярославль)
    24.10.2011 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 0:2 Шинник (Ярославль)
    17.10.2011 Был в запасе Луч (Владивосток) 2:1 Шинник (Ярославль)
    14.10.2011 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Шинник (Ярославль)
    06.10.2011 Был в запасе Шинник (Ярославль) 3:3 Сибирь (Новосибирск)
    03.10.2011 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:0 Енисей (Красноярск)
    28.09.2011 Был в запасе Торпедо Вл (Владимир) 1:2 Шинник (Ярославль)
    15.09.2011 Был в запасе Шинник (Ярославль) 3:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    14.06.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 Урал (Екатеринбург)
    07.06.2011 Был в запасе Шинник (Ярославль) 0:0 Луч (Владивосток)
    16.05.2011 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:0 Торпедо Вл (Владимир)
    07.05.2011 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 Шинник (Ярославль)
    04.05.2011 Был в запасе Мордовия (Саранск) 0:0 Шинник (Ярославль)
    28.04.2011 Был в запасе Шинник (Ярославль) 3:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    18.04.2011 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:0 Шинник (Ярославль)
    15.04.2011 Был в запасе Балтика (Калининград) 0:1 Шинник (Ярославль)
    07.04.2011 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:2 Шинник (Ярославль)
    04.04.2011 Был в запасе Химки (Химки) 2:0 Шинник (Ярославль)
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