|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|3
|-6
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2012
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Сибирь (Новосибирск)
|08.05.2012
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|03.05.2012
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|25.04.2012
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Урал (Екатеринбург)
|15.04.2012
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:2
|Динамо Бр (Брянск)
|11.04.2012
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|04.04.2012
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:2
|Мордовия (Саранск)
|31.03.2012
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|20.03.2012
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|12.03.2012
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|07.11.2011
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|01.11.2011
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|5:0
|Динамо Бр (Брянск)
|27.10.2011
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|24.10.2011
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|0:2
|Шинник (Ярославль)
|17.10.2011
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|14.10.2011
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|06.10.2011
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|3:3
|Сибирь (Новосибирск)
|03.10.2011
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|28.09.2011
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|15.09.2011
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|3:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|14.06.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Урал (Екатеринбург)
|07.06.2011
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|16.05.2011
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|07.05.2011
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|04.05.2011
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|28.04.2011
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|3:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|18.04.2011
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|15.04.2011
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|07.04.2011
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|04.04.2011
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:0
|Шинник (Ярославль)