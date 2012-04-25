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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Урал
Шинник - Урал: обзор матча 25 апреля 2012
Шинник
25.04.2012, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, группа A, 48 тур
2 : 1
Завершен
Урал
31'
М. Бурченко
68'
А. Сухов
42'
С. Гогниев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Урал
Желтая карточка
А. Ставпец
Замена
М. Белецкий
️️️️
А. Нежелев
Желтая карточка
А. Новиков
Замена
А. Ставпец
️️️️
С. Ткачев
Замена
Д. Мичков
️️️️
Э. Низамутдинов
ГОЛ! 2:1!
А. Сухов
Замена
А. Сухов
️️️️
Ф. Васиев
Желтая карточка
Б. Петрович
Замена
М. Семакин
️️️️
Ю. Кириллов
Желтая карточка
Ю. Кириллов
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Ч. Лунгу
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Гогниев
Желтая карточка
И. Дранников
ГОЛ! 1:0!
М. Бурченко
Желтая карточка
Ч. Лунгу
Желтая карточка
Д. Гриднев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Абдель Леманж
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
11
Бранимир Петрович
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
26
Антон Архипов
ЦФ
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
3-2-3-2
13
Краснокутский
33
Леманж
7
Нежелев
21
Катынсус
2
Ндри
26
Васиев
5
Валикаев
56
Гриднев
8
Бурченко
30
Дудченко
81
Низамутдинов
4-1-4-1
16
Яшин
15
Новиков
25
Ревякин
34
Тумасян
4
Дранников
25
Бочков
10
Лунгу
11
Ткачев
42
Кириллов
11
Петрович
2
Гогниев
7
Нежелев
13
Белецкий
13
Белецкий
7
Нежелев
26
Васиев
33
Сухов
33
Сухов
26
Васиев
81
Низамутдинов
66
Мичков
66
Мичков
81
Низамутдинов
42
Кириллов
14
Семакин
14
Семакин
42
Кириллов
11
Ткачев
16
Ставпец
16
Ставпец
11
Ткачев
10
Лунгу
10
Манучарян
10
Манучарян
10
Лунгу
Остались в запасе
Шинник
Урал
27
Станислав Хотеев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
26
Антон Архипов
ЦФ
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Урал
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
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