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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Cибирь
Шинник - Cибирь: обзор матча 12 мая 2012
Шинник
12.05.2012, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, группа A, 52 тур
1 : 2
Завершен
Cибирь
64'
К. Скрыльников
3'
М. Астафьев
50'
М. Шпичич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Cибирь
Пенальти не реализован!
Д. Мичков
+2
+1
Замена
И. Трунин
️️️️
А. Дегтярев
Красная карточка
Е. Конюхов
Желтая карточка
А. Медведев
Замена
Д. Гудаев
️️️️
Р. Халиуллин
Пенальти не реализован!
М. Астафьев
Красная карточка
А. Краснокутский
Замена
К. Дудченко
️️️️
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
А. Сухов
Желтая карточка
А. Валикаев
Замена
Е. Ятченко
️️️️
Ф. Васиев
ГОЛ! 1:2!
К. Скрыльников
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
ГОЛ! 0:2!
М. Шпичич
Замена
К. Скрыльников
️️️️
М. Бурченко
Замена
А. Валикаев
️️️️
Е. Стешин
Желтая карточка
А. Нежелев
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Астафьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Cибирь
14
Евгений Конюхов
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
26
Денис Гудаев
ЦЗ
99
Максим Житнев
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
3-2-3-2
13
Краснокутский
76
Стешин
7
Нежелев
21
Катынсус
26
Васиев
33
Сухов
8
Бурченко
56
Гриднев
66
Мичков
11
Саркисов
81
Низамутдинов
4-3-3
14
Конюхов
5
Головатенко
17
Бухряков
4
Халиуллин
33
Шпичич
4
Астафьев
8
Макаренко
34
Сабитов
93
Бркляча
13
Медведев
11
Дегтярев
26
Васиев
97
Ятченко
97
Ятченко
26
Васиев
76
Стешин
5
Валикаев
5
Валикаев
76
Стешин
8
Бурченко
36
Скрыльников
36
Скрыльников
8
Бурченко
81
Низамутдинов
30
Дудченко
30
Дудченко
81
Низамутдинов
4
Халиуллин
26
Гудаев
26
Гудаев
4
Халиуллин
11
Дегтярев
25
Трунин
25
Трунин
11
Дегтярев
Остались в запасе
Шинник
Cибирь
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
99
Максим Житнев
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
Остались в запасе
99
Максим Житнев
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Шинник - Cибирь
4
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Стадион:
Шинник
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