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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Шинник
Мордовия - Шинник: обзор матча 08 мая 2012
Мордовия
08.05.2012, вторник, 15:00
Россия. ФНЛ, группа A, 51 тур
2 : 0
Завершен
Шинник
27'
Р. Мухаметшин
83'
Р. Мухаметшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Шинник
Замена
А. Минченков
️️️️
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 2:0!
Р. Мухаметшин
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Горбанец
Замена
Ф. Васиев
️️️️
Р. Быков
Замена
Я. Зайка
️️️️
А. Валикаев
Замена
К. Скрыльников
️️️️
А. Елисеев
Замена
С. Кузнецов
️️️️
К. Панченко
Замена
В. Пономарев
️️️️
П. Степанец
+1
Желтая карточка
Е. Ятченко
Желтая карточка
А. Мулдаров
Желтая карточка
Р. Быков
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухаметшин
18'
Желтая карточка
А. Ндри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
4
Павел Степанец
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
40
Юрий Кулешов
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
8
Кирилл Панченко
АП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
4
Петр Гуженда
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
88
Роман Быков
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Мордовия
16
Александр Агапов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Анатолий Герк
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
10
Александр Минченков
ЦФ
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
19
Максим Бобылев
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
4-1-2-2-1
1
Юрченко
87
Симчевич
19
Осипов
3
Мулдаров
4
Степанец
40
Кулешов
31
Рогов
30
Асеведо
8
Панченко
32
Горбанец
23
Мухаметшин
3-2-3-2
27
Хотеев
2
Ндри
76
Стешин
4
Гуженда
97
Ятченко
13
Белецкий
88
Быков
4
Елисеев
5
Валикаев
26
Архипов
30
Дудченко
4
Степанец
19
Пономарев
19
Пономарев
4
Степанец
32
Горбанец
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
32
Горбанец
8
Панченко
10
Кузнецов
10
Кузнецов
8
Панченко
23
Мухаметшин
10
Минченков
10
Минченков
23
Мухаметшин
5
Валикаев
91
Зайка
91
Зайка
5
Валикаев
88
Быков
26
Васиев
26
Васиев
88
Быков
4
Елисеев
36
Скрыльников
36
Скрыльников
4
Елисеев
Остались в запасе
Мордовия
Шинник
16
Александр Агапов
ВР
8
Анатолий Герк
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
Главный тренер
Федор Щербаченко
19
Максим Бобылев
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
8
Анатолий Герк
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
Остались в запасе
19
Максим Бобылев
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Мордовия - Шинник
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
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Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
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