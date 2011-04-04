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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Шинник
Химки - Шинник: обзор матча 04 апреля 2011
Химки
04.04.2011, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 1 тур
2 : 0
Завершен
Шинник
60'
А. Говоров
90+1'
В. Воскобойников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Шинник
ГОЛ! 2:0!
В. Воскобойников
+1
Замена
В. Воскобойников
️️️️
А. Говоров
Замена
И. Шестаков
️️️️
А. Воронкин
Замена
К. Кролевец
️️️️
В. Гогберашвили
Замена
Х. Мамтов
️️️️
В. Земченков
Замена
В. Корытько
️️️️
А. Нежелев
Замена
А. Саркисов
️️️️
Э. Низамутдинов
ГОЛ! 1:0!
А. Говоров
Замена
М. Белецкий
️️️️
С. Кушов
Замена
К. Дудченко
️️️️
Р. Григорян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
ВР
20
Эдик Саджая
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
23
Виктор Земченков
ЛП
3
Артем Воронкин
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
20
Андрей Говоров
ЦФ
Шинник
32
Артем Ребров
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
4
Петр Гуженда
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
28
Роман Григорян
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Химки
26
Владимир Сулейманов
ВР
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
8
Кирилл Кролевец
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
22
Олег Полианчук
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
4-4-1-1
21
Березовский
20
Саджая
24
Мирошниченко
16
Мицейка
43
Логашов
23
Земченков
3
Воронкин
4
Тюнин
87
Гогберашвили
77
Романенко
20
Говоров
3-2-4-1
32
Ребров
4
Гуженда
21
Катынсус
7
Нежелев
33
Сухов
33
Гапон
28
Григорян
36
Скрыльников
5
Кушов
20
Войдель
81
Низамутдинов
87
Гогберашвили
8
Кролевец
8
Кролевец
87
Гогберашвили
3
Воронкин
22
Шестаков
22
Шестаков
3
Воронкин
23
Земченков
9
Мамтов
9
Мамтов
23
Земченков
20
Говоров
9
Воскобойников
9
Воскобойников
20
Говоров
5
Кушов
13
Белецкий
13
Белецкий
5
Кушов
7
Нежелев
10
Корытько
10
Корытько
7
Нежелев
81
Низамутдинов
11
Саркисов
11
Саркисов
81
Низамутдинов
28
Григорян
30
Дудченко
30
Дудченко
28
Григорян
Остались в запасе
Химки
Шинник
26
Владимир Сулейманов
ВР
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
24
Антон Мамонов
ЦФ
22
Олег Полианчук
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
26
Владимир Сулейманов
ВР
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Остались в запасе
22
Олег Полианчук
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Химки - Шинник
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
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Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
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