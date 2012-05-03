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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Торпедо
Шинник - Торпедо: обзор матча 03 мая 2012
Шинник
03.05.2012, четверг, 18:30
Россия. ФНЛ, группа A, 50 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо
28'
Э. Низамутдинов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Торпедо
Желтая карточка
Д. Мичков
Желтая карточка
А. Краснокутский
Замена
В. Хозин
️️️️
А. Столяренко
Желтая карточка
В. Катынсус
Замена
А. Полозани
️️️️
Е. Андреев
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Нежелев
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Саркисов
Желтая карточка
А. Саркисов
Замена
К. Скрыльников
️️️️
М. Бурченко
Желтая карточка
Н. Безлихотнов
Замена
Д. Мичков
️️️️
Д. Гриднев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
А. Довбня
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Абдель Леманж
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Евгений Андреев
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
10
Артур Рылов
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
Главный тренер
Михаил Белов
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
26
Антон Архипов
ЦФ
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
10
Артим Полозани
ЦП
6
Александр Намашко
ЦП
3-2-3-2
13
Краснокутский
21
Катынсус
7
Нежелев
33
Леманж
26
Васиев
33
Сухов
56
Гриднев
5
Валикаев
8
Бурченко
11
Саркисов
81
Низамутдинов
4-4-2
56
Довбня
7
Зураев
29
Мищенко
20
Столяренко
5
Зиновьев
10
Рылов
20
Стеклов
87
Родин
15
Андреев
90
Безлихотнов
87
Саталкин
7
Нежелев
4
Елисеев
4
Елисеев
7
Нежелев
56
Гриднев
66
Мичков
66
Мичков
56
Гриднев
8
Бурченко
36
Скрыльников
36
Скрыльников
8
Бурченко
11
Саркисов
26
Архипов
26
Архипов
11
Саркисов
15
Андреев
10
Полозани
10
Полозани
15
Андреев
20
Столяренко
2
Хозин
2
Хозин
20
Столяренко
Остались в запасе
Шинник
Торпедо
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
0
Саулюс Клевинскас
ВР
6
Александр Намашко
ЦП
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
0
Саулюс Клевинскас
ВР
6
Александр Намашко
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Шинник - Торпедо
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
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