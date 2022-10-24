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    Кристиан Аселла - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Аселла
    Команда Кремонезе
    Состав Основной
    Родной город Милан
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июля 2002 (20 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    14.04.2023 Был в запасе Кремонезе 0:0 Эмполи Италия. Серия А, 30 тур
    18.03.2023 Был в запасе Монца 1:1 Кремонезе Италия. Серия А, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кремонезе 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.04.2023 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    18.03.2023 Был в запасе Монца (Монца) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    12.03.2023 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:2 Фиорентина (Флоренция)
    06.03.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:2 Кремонезе (Кремона)
    28.02.2023 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 2:1 Рома (Рим)
    20.02.2023 Был в запасе Торино (Турин) 2:2 Кремонезе (Кремона)
    12.02.2023 76' -90' Наполи (Неаполь) 3:0 Кремонезе (Кремона)
    08.11.2022 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:0 Милан (Милан)
    05.11.2022 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 2:2 Кремонезе (Кремона)
    24.10.2022 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:1 Сампдория (Генуя)
    16.10.2022 Был в запасе Специя (Ла Специя) 2:2 Кремонезе (Кремона)
    09.10.2022 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 1:4 Наполи (Неаполь)
    02.10.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    11.09.2022 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    04.09.2022 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    27.08.2022 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 1:2 Торино (Турин)
    22.08.2022 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Кремонезе (Кремона)
    14.08.2022 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:2 Кремонезе (Кремона)
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