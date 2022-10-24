Кристиан Аселла - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Аселла
|Команда
|Кремонезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Милан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 2002 (20 лет)
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Аселла
|Команда
|Кремонезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Милан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 2002 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.04.2023
|Был в запасе
|Кремонезе
|0:0
|Эмполи
|Италия. Серия А, 30 тур
|18.03.2023
|Был в запасе
|Монца
|1:1
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 27 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кремонезе
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2023
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|18.03.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|12.03.2023
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:2
|Фиорентина (Флоренция)
|06.03.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:2
|Кремонезе (Кремона)
|28.02.2023
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|2:1
|Рома (Рим)
|20.02.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:2
|Кремонезе (Кремона)
|12.02.2023
|76' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Кремонезе (Кремона)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Милан (Милан)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|2:2
|Кремонезе (Кремона)
|24.10.2022
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Кремонезе (Кремона)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|1:4
|Наполи (Неаполь)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|1:2
|Торино (Турин)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Кремонезе (Кремона)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:2
|Кремонезе (Кремона)