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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кремонезе - Милан
Кремонезе - Милан: обзор матча 08 ноября 2022
Кремонезе
08.11.2022, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 0
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Милан
90'
+3
Желтая карточка
Ш. Де Кетеларе
Замена
Д. Куальята
️️️️
Э. Валери
88'
Желтая карточка
С. Мейте
87'
Желтая карточка
Э. Валери
85'
83'
Замена
Р. Крунич
️️️️
С. Тонали
78'
Желтая карточка
Р. Леау
74'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Б. Диас
Замена
Ч. Пикель
️️️️
М. Кастаньетти
70'
Желтая карточка
Й. Васкес
67'
Замена
Д. Окереке
️️️️
Д. Чиофани
63'
Замена
К. Буонаюто
️️️️
Ф. Афена-Гьян
63'
Замена
Л. Серникола
️️️️
П. Гильоне
63'
60'
Замена
Р. Леау
️️️️
Д. Ориги
60'
Замена
П. Калюлю
️️️️
М. Тиав
Желтая карточка
П. Гильоне
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
29
Давид Окереке
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
3-3-2-2
29
Карнесекки
4
Айву
15
Бьянкетти
22
Васкес
14
Валери
4
Кастаньетти
18
Гильоне
8
Эскаланте
8
Мейте
9
Чиофани
13
Афена-Гьян
4-1-1-3-1
16
Тэтэрушану
12
Тиав
24
Кьер
23
Томори
97
Балло-Туре
16
Тонали
10
Беннасер
10
Мессьяс
21
Диас
9
Ребич
27
Ориги
18
Гильоне
17
Серникола
17
Серникола
18
Гильоне
14
Валери
12
Куальята
12
Куальята
14
Валери
4
Кастаньетти
18
Пикель
18
Пикель
4
Кастаньетти
13
Афена-Гьян
92
Буонаюто
92
Буонаюто
13
Афена-Гьян
9
Чиофани
29
Окереке
29
Окереке
9
Чиофани
27
Ориги
27
Леау
27
Леау
27
Ориги
12
Тиав
15
Калюлю
15
Калюлю
12
Тиав
16
Тонали
33
Крунич
33
Крунич
16
Тонали
21
Диас
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
21
Диас
Остались в запасе
Кремонезе
Милан
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Кремонезе - Милан
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Джованни Зини
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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