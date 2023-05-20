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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кремонезе - Болонья
Кремонезе - Болонья: обзор матча 20 мая 2023
Кремонезе
20.05.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 5
Завершен
Болонья
90+1'
Д. Чиофани
14'
М. Арнаутович
27'
Л. Фергюсон
45+1'
С. Пош
63'
Р. Орсолини
80'
Н. Сансоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Болонья
ГОЛ! 1:5!
Д. Чиофани
Пас отдал
Л. Лочошвили
90'
+1
Желтая карточка
К. Буонаюто
86'
80'
ГОЛ! 0:5!
Н. Сансоне
Пас отдал
М. Барроу
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Л. Серникола
77'
77'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Арнаутович
73'
Вторая желтая
Р. Орсолини
Замена
Д. Куальята
️️️️
М. Кастаньетти
71'
65'
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
С. Пош
65'
Замена
Г. Медель
️️️️
Й. Схаутен
Замена
Л. Лочошвили
️️️️
В. Кирикеш
64'
63'
ГОЛ! 0:4!
Р. Орсолини
59'
Замена
Н. Моро
️️️️
Н. Домингес
59'
Замена
М. Эбишер
️️️️
Л. Фергюсон
Замена
К. Буонаюто
️️️️
П. Галдамес
46'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
Ф. Тсаджут
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
С. Пош
Пас отдал
Р. Орсолини
29'
Желтая карточка
Р. Орсолини
27'
ГОЛ! 0:2!
Л. Фергюсон
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
М. Барроу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Микеле Кастаньетти
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Кристиан Аселла
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
6
Никола Моро
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-3-1-2
29
Карнесекки
14
Валери
22
Васкес
21
Кирикеш
17
Серникола
18
Пикель
4
Кастаньетти
4
Галдамес
8
Мейте
74
Тсаджут
29
Окереке
4-3-3
1
Скорупски
26
Лукуми
33
Бонифази
4
Пош
20
Камбьясо
22
Схаутен
8
Домингес
19
Фергюсон
7
Арнаутович
99
Барроу
7
Орсолини
4
Кастаньетти
12
Куальята
12
Куальята
4
Кастаньетти
21
Кирикеш
24
Лочошвили
24
Лочошвили
21
Кирикеш
4
Галдамес
92
Буонаюто
92
Буонаюто
4
Галдамес
74
Тсаджут
9
Чиофани
9
Чиофани
74
Тсаджут
17
Серникола
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
17
Серникола
4
Пош
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
4
Пош
22
Схаутен
17
Медель
17
Медель
22
Схаутен
8
Домингес
6
Моро
6
Моро
8
Домингес
19
Фергюсон
20
Эбишер
20
Эбишер
19
Фергюсон
7
Арнаутович
11
Сансоне
11
Сансоне
7
Арнаутович
Остались в запасе
Кремонезе
Болонья
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Кремонезе - Болонья
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Джованни Зини
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