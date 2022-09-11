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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кремонезе
Аталанта - Кремонезе: обзор матча 11 сентября 2022
Аталанта
11.09.2022, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Кремонезе
74'
М. Демирал
79'
Э. Валери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Кремонезе
Желтая карточка
М. Демирал
90'
+4
Желтая карточка
Эдерсон
90'
+4
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Х. Хатебур
86'
Замена
Й. Меле
️️️️
Б. Соппи
86'
83'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
С. Дессер
83'
Замена
Д. Хендри
️️️️
Л. Серникола
82'
Желтая карточка
Ф. Афена-Гьян
79'
ГОЛ! 1:1!
Э. Валери
Замена
М. Пашалич
️️️️
А. Лукман
77'
ГОЛ! 1:0!
М. Демирал
Пас отдал
Т. Коопмейнерс
74'
71'
Желтая карточка
С. Аскасибар
68'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Д. Окереке
68'
Замена
С. Аскасибар
️️️️
Ч. Пикель
67'
Желтая карточка
Ч. Пикель
62'
Желтая карточка
Л. Лочошвили
60'
Замена
Л. Дзанимачча
️️️️
Г. Эскаланте
58'
Желтая карточка
Л. Серникола
Замена
Эдерсон
️️️️
Р. Малиновский
56'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Л. Муриэль
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Руслан Малиновский
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кремонезе
13
Ионуц Раду
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Кремонезе
22
Дориан Чезковски
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
28
Джейми Баез
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
3-4-1-2
1
Муссо
2
Толой
28
Демирал
5
Околи
33
Хатебур
15
де Рон
8
Коопмейнерс
2
Соппи
17
Малиновский
10
Муриэль
11
Лукман
3-3-2-2
13
Раду
21
Кирикеш
4
Айву
24
Лочошвили
14
Валери
18
Пикель
17
Серникола
8
Эскаланте
8
Мейте
29
Окереке
9
Дессер
2
Соппи
21
Меле
21
Меле
2
Соппи
17
Малиновский
13
Эдерсон
13
Эдерсон
17
Малиновский
11
Лукман
8
Пашалич
8
Пашалич
11
Лукман
33
Хатебур
20
Цортеа
20
Цортеа
33
Хатебур
10
Муриэль
19
Хойлунд
19
Хойлунд
10
Муриэль
17
Серникола
13
Хендри
13
Хендри
17
Серникола
18
Пикель
25
Аскасибар
25
Аскасибар
18
Пикель
8
Эскаланте
98
Дзанимачча
98
Дзанимачча
8
Эскаланте
9
Дессер
9
Чиофани
9
Чиофани
9
Дессер
29
Окереке
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
29
Окереке
Остались в запасе
Аталанта
Кремонезе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
22
Дориан Чезковски
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
28
Джейми Баез
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
Остались в запасе
22
Дориан Чезковски
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
28
Джейми Баез
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Аталанта - Кремонезе
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
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