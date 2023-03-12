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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кремонезе - Фиорентина
Кремонезе - Фиорентина: обзор матча 12 марта 2023
Кремонезе
12.03.2023, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 2
Завершен
Фиорентина
27'
Р. Мандрагора
50'
А. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Фиорентина
84'
Замена
А. Дункан
️️️️
Р. Мандрагора
Замена
С. Мейте
️️️️
П. Галдамес
78'
Замена
П. Гильоне
️️️️
Ч. Пикель
78'
77'
Замена
Л. Венути
️️️️
Додо
68'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Н. Иконе
68'
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Кабрал
61'
Желтая карточка
Й. Брекало
Замена
Д. Чиофани
️️️️
Ф. Тсаджут
60'
Замена
К. Буонаюто
️️️️
С. Дессер
60'
55'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
Замена
Д. Окереке
️️️️
Л. Серникола
54'
Желтая карточка
А. Феррари
51'
50'
ГОЛ! 0:2!
А. Кабрал
Пас отдал
Р. Мандрагора
46'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Р. Сапонара
27'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мандрагора
Пас отдал
Н. Иконе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Фиорентина
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
3-4-1-2
29
Карнесекки
25
Феррари
15
Бьянкетти
22
Васкес
14
Валери
18
Пикель
4
Галдамес
17
Серникола
24
Бенасси
9
Дессер
74
Тсаджут
4-1-1-3-1
46
Сиригу
17
Додо
28
Мартинес
31
Миленкович
3
Бираги
8
Мандрагора
4
Амрабат
93
Иконе
17
Сапонара
72
Барак
19
Кабрал
18
Пикель
18
Гильоне
18
Гильоне
18
Пикель
4
Галдамес
8
Мейте
8
Мейте
4
Галдамес
9
Дессер
92
Буонаюто
92
Буонаюто
9
Дессер
17
Серникола
29
Окереке
29
Окереке
17
Серникола
74
Тсаджут
9
Чиофани
9
Чиофани
74
Тсаджут
17
Додо
5
Венути
5
Венути
17
Додо
8
Мандрагора
32
Дункан
32
Дункан
8
Мандрагора
17
Сапонара
7
Брекало
7
Брекало
17
Сапонара
93
Иконе
31
Гонсалес
31
Гонсалес
93
Иконе
19
Кабрал
9
Йович
9
Йович
19
Кабрал
Остались в запасе
Кремонезе
Фиорентина
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Кремонезе - Фиорентина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Джованни Зини
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