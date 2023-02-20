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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Кремонезе
Торино - Кремонезе: обзор матча 20 февраля 2023
Торино
20.02.2023, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 2
Завершен
Кремонезе
41'
А. Санабрия (П)
79'
У. Синго
54'
Ф. Тсаджут
74'
Э. Валери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Кремонезе
90'
+4
Желтая карточка
К. Буонаюто
Замена
Д. Сек
️️️️
М. Войвода
90'
+2
Желтая карточка
М. Войвода
90'
+1
86'
Замена
Л. Лочошвили
️️️️
А. Феррари
80'
Замена
П. Гильоне
️️️️
Л. Серникола
80'
Замена
К. Буонаюто
️️️️
Д. Окереке
ГОЛ! 2:2!
У. Синго
Пас отдал
А. Миранчук
79'
Желтая карточка
А. Санабрия
75'
74'
ГОЛ! 1:2!
Э. Валери
68'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
Ф. Тсаджут
Замена
У. Синго
️️️️
О. Эйна
67'
Замена
А. Буонджорно
️️️️
П. Схюрс
67'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Я. Карамо
67'
Желтая карточка
О. Эйна
66'
54'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Тсаджут
46'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
С. Мейте
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Санабрия
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
17
Карол Линетти
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
34
Эйна
26
Джиджи
4
Схюрс
15
Родригес
23
Войвода
17
Линетти
20
Илич
14
Карамо
59
Миранчук
19
Санабрия
3-3-2-2
29
Карнесекки
15
Бьянкетти
4
Айву
25
Феррари
17
Серникола
18
Пикель
14
Валери
8
Мейте
24
Бенасси
74
Тсаджут
29
Окереке
4
Схюрс
4
Буонджорно
4
Буонджорно
4
Схюрс
34
Эйна
90
Синго
90
Синго
34
Эйна
14
Карамо
28
Радоньич
28
Радоньич
14
Карамо
23
Войвода
19
Сек
19
Сек
23
Войвода
17
Серникола
18
Гильоне
18
Гильоне
17
Серникола
25
Феррари
24
Лочошвили
24
Лочошвили
25
Феррари
29
Окереке
92
Буонаюто
92
Буонаюто
29
Окереке
8
Мейте
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
8
Мейте
74
Тсаджут
9
Чиофани
9
Чиофани
74
Тсаджут
Остались в запасе
Торино
Кремонезе
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Торино - Кремонезе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
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