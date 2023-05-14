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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кремонезе
Ювентус - Кремонезе: обзор матча 14 мая 2023
Ювентус
14.05.2023, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 0
Завершен
Кремонезе
55'
Н. Фаджоли
79'
Бремер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Кремонезе
Замена
Т. Барбиери
️️️️
Х. Куадрадо
83'
Замена
М. Кен
️️️️
А. Милик
83'
ГОЛ! 2:0!
Бремер
79'
70'
Замена
Л. Серникола
️️️️
Л. Лочошвили
67'
Замена
К. Буонаюто
️️️️
М. Бенасси
67'
Замена
М. Кастаньетти
️️️️
А. Феррари
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Д. Влахович
67'
Замена
С. Айлинг
️️️️
Ф. Кьеза
67'
Желтая карточка
Данило
66'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
63'
ГОЛ! 1:0!
Н. Фаджоли
Пас отдал
Ф. Кьеза
55'
46'
Замена
Э. Валери
️️️️
Д. Куальята
46'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
Ф. Афена-Гьян
Замена
А. Милик
️️️️
П. Погба
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
99
Альберто Бассо
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Перин
4
Гатти
3
Бремер
13
Данило
5
Паредес
12
Рабьо
8
Погба
7
Куадрадо
14
Кьеза
29
Фаджоли
28
Влахович
3-3-2-2
29
Карнесекки
21
Кирикеш
24
Лочошвили
25
Феррари
22
Васкес
4
Галдамес
12
Куальята
8
Мейте
24
Бенасси
13
Афена-Гьян
29
Окереке
7
Куадрадо
4
Барбиери
4
Барбиери
7
Куадрадо
14
Кьеза
16
Айлинг
16
Айлинг
14
Кьеза
28
Влахович
11
Ди Мария
11
Ди Мария
28
Влахович
8
Погба
30
Милик
30
Милик
8
Погба
Милик
9
Кен
9
Кен
Милик
24
Лочошвили
17
Серникола
17
Серникола
24
Лочошвили
12
Куальята
14
Валери
14
Валери
12
Куальята
25
Феррари
4
Кастаньетти
4
Кастаньетти
25
Феррари
24
Бенасси
92
Буонаюто
92
Буонаюто
24
Бенасси
13
Афена-Гьян
9
Чиофани
9
Чиофани
13
Афена-Гьян
Остались в запасе
Ювентус
Кремонезе
13
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
99
Альберто Бассо
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
99
Альберто Бассо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Ювентус - Кремонезе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Стадион:
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