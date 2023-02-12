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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кремонезе
Наполи - Кремонезе: обзор матча 12 февраля 2023
Наполи
12.02.2023, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 0
Завершен
Кремонезе
22'
Х. Кварацхелия
65'
В. Осимхен
79'
Э. Эльмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Кремонезе
Замена
Д. Демме
️️️️
С. Лоботка
86'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
И. Лосано
83'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Х. Кварацхелия
83'
ГОЛ! 3:0!
Э. Эльмас
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
79'
76'
Замена
К. Аселла
️️️️
С. Мейте
74'
Желтая карточка
Э. Айву
Замена
М. Оливера
️️️️
М. Руй
70'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
70'
68'
Замена
П. Гильоне
️️️️
Й. Васкес
ГОЛ! 2:0!
В. Осимхен
Пас отдал
К. Мин-Джэ
65'
60'
Замена
М. Кастаньетти
️️️️
Ч. Пикель
60'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
Ф. Тсаджут
46'
Замена
Э. Валери
️️️️
А. Феррари
ГОЛ! 1:0!
Х. Кварацхелия
22'
13'
Желтая карточка
Й. Васкес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
3
Мин-Джэ
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
7
Кварацхелия
11
Лосано
45
Осимхен
3-3-2-2
29
Карнесекки
21
Кирикеш
22
Васкес
4
Айву
25
Феррари
18
Пикель
17
Серникола
8
Мейте
24
Бенасси
74
Тсаджут
13
Афена-Гьян
6
Мариу Руй
17
Оливера
17
Оливера
6
Мариу Руй
11
Лосано
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
11
Лосано
68
Лоботка
6
Демме
6
Демме
68
Лоботка
20
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
20
Зелински
7
Кварацхелия
18
Распадори
18
Распадори
7
Кварацхелия
22
Васкес
18
Гильоне
18
Гильоне
22
Васкес
25
Феррари
14
Валери
14
Валери
25
Феррари
18
Пикель
4
Кастаньетти
4
Кастаньетти
18
Пикель
8
Мейте
4
Аселла
4
Аселла
8
Мейте
74
Тсаджут
9
Чиофани
9
Чиофани
74
Тсаджут
Остались в запасе
Наполи
Кремонезе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
4
Пабло Галдамес
ОП
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
4
Пабло Галдамес
ОП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Наполи - Кремонезе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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