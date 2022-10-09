Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кремонезе - Наполи
Кремонезе - Наполи: обзор матча 09 октября 2022
Кремонезе
09.10.2022, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 4
Завершен
Наполи
47'
С. Дессер
26'
М. Политано (П)
76'
Д. Симеоне
90+3'
И. Лосано
90+6'
М. Оливера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Наполи
90'
+6
ГОЛ! 1:4!
М. Оливера
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
И. Лосано
Пас отдал
Х. Кварацхелия
82'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
А. Ррахмани
82'
Замена
М. Оливера
️️️️
М. Руй
Замена
Д. Чиофани
️️️️
С. Аскасибар
79'
76'
ГОЛ! 1:2!
Д. Симеоне
Пас отдал
М. Руй
73'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
73'
Замена
П. Зелински
️️️️
Д. Распадори
Замена
Э. Айву
️️️️
С. Дессер
73'
Замена
К. Буонаюто
️️️️
Э. Валери
72'
Желтая карточка
Э. Валери
71'
Желтая карточка
Л. Серникола
69'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Ф. Афена-Гьян
62'
57'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Т. Н'Домбеле
ГОЛ! 1:1!
С. Дессер
Пас отдал
С. Аскасибар
47'
Замена
Д. Окереке
️️️️
Л. Дзанимачча
46'
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Политано
Желтая карточка
Л. Дзанимачча
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
13
Ионуц Раду
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
Наполи
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Раду
14
Валери
15
Бьянкетти
24
Лочошвили
12
Куальята
17
Серникола
25
Аскасибар
8
Мейте
98
Дзанимачча
9
Дессер
13
Афена-Гьян
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
3
Мин-Джэ
6
Мариу Руй
99
Ангисса
68
Лоботка
22
Н'Домбеле
21
Политано
7
Кварацхелия
18
Распадори
9
Дессер
4
Айву
4
Айву
9
Дессер
13
Афена-Гьян
8
Эскаланте
8
Эскаланте
13
Афена-Гьян
14
Валери
92
Буонаюто
92
Буонаюто
14
Валери
25
Аскасибар
9
Чиофани
9
Чиофани
25
Аскасибар
98
Дзанимачча
29
Окереке
29
Окереке
98
Дзанимачча
6
Мариу Руй
17
Оливера
17
Оливера
6
Мариу Руй
18
Распадори
20
Зелински
20
Зелински
18
Распадори
13
Ррахмани
99
Эльмас
99
Эльмас
13
Ррахмани
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
22
Н'Домбеле
18
Симеоне
18
Симеоне
22
Н'Домбеле
Остались в запасе
Кремонезе
Наполи
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
28
Джейми Баез
ЦФ
98
Карим Зедадка
ЛВ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
28
Джейми Баез
ЦФ
Остались в запасе
98
Карим Зедадка
ЛВ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Кремонезе - Наполи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Джованни Зини
Новости команд
Все
Кремонезе
Наполи
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
Вчера, 09:02
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
Определился 3-й клуб, вылетевший из Серии A
25 мая
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
Вчера, 09:02
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+