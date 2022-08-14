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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кремонезе
Фиорентина - Кремонезе: обзор матча 14 августа 2022
Фиорентина
14.08.2022, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 2
Завершен
Кремонезе
16'
Д. Бонавентура
34'
Л. Йович
90+5'
Р. Мандрагора
19'
Д. Окереке
68'
М. Бьянкетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Кремонезе
ГОЛ! 3:2!
Р. Мандрагора
90'
+5
87'
Замена
С. Ди Кармине
️️️️
Д. Окереке
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Р. Соттиль
86'
82'
Желтая карточка
Д. Окереке
82'
Замена
Э. Айву
️️️️
П. Гильоне
Замена
Р. Сапонара
️️️️
К. Куаме
78'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
С. Амрабат
78'
Замена
Ш. Журковски
️️️️
Ю. Мале
71'
Замена
Додо
️️️️
М. Бенасси
71'
68'
ГОЛ! 2:2!
М. Бьянкетти
65'
Замена
К. Буонаюто
️️️️
Ч. Пикель
63'
Желтая карточка
П. Гильоне
46'
Замена
Д. Куальята
️️️️
В. Кирикеш
46'
Замена
С. Аскасибар
️️️️
Л. Серникола
44'
Красная карточка
Г. Эскаланте
ГОЛ! 2:1!
Л. Йович
Пас отдал
Р. Соттиль
34'
19'
ГОЛ! 1:1!
Д. Окереке
Пас отдал
П. Гильоне
ГОЛ! 1:0!
Д. Бонавентура
Пас отдал
К. Куаме
16'
9'
Желтая карточка
В. Кирикеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
23
Риккардо Соттиль
АП
9
Лука Йович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Кремонезе
13
Ионуц Раду
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
98
Лука Дзанимачча
АП
17
Леонардо Серникола
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
4-3-1-2
95
Голлини
3
Бираги
28
Мартинес
31
Миленкович
24
Бенасси
14
Мале
4
Амрабат
7
Бонавентура
23
Соттиль
8
Куаме
9
Йович
4-1-1-1-3
13
Раду
18
Гильоне
21
Кирикеш
22
Васкес
15
Бьянкетти
18
Пикель
8
Эскаланте
98
Дзанимачча
29
Окереке
9
Дессер
17
Серникола
24
Бенасси
17
Додо
17
Додо
24
Бенасси
4
Амрабат
8
Мандрагора
8
Мандрагора
4
Амрабат
14
Мале
14
Журковски
14
Журковски
14
Мале
8
Куаме
17
Сапонара
17
Сапонара
8
Куаме
23
Соттиль
31
Гонсалес
31
Гонсалес
23
Соттиль
21
Кирикеш
12
Куальята
12
Куальята
21
Кирикеш
18
Гильоне
4
Айву
4
Айву
18
Гильоне
17
Серникола
25
Аскасибар
25
Аскасибар
17
Серникола
18
Пикель
92
Буонаюто
92
Буонаюто
18
Пикель
29
Окереке
11
Ди Кармине
11
Ди Кармине
29
Окереке
Остались в запасе
Фиорентина
Кремонезе
1
Пьетро Террачиано
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Мухамаду Сарр
ВР
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Фиорентина - Кремонезе
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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