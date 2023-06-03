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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кремонезе - Салернитана
Кремонезе - Салернитана: обзор матча 03 июня 2023
Кремонезе
03.06.2023, суббота, 22:00
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 0
Завершен
Салернитана
26'
К. Буонаюто (П)
88'
Ф. Тсаджут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Салернитана
90'
+2
Замена
У. Троост-Эконг
️️️️
Л. Пирола
ГОЛ! 2:0!
Ф. Тсаджут
Пас отдал
С. Мейте
88'
87'
Желтая карточка
К. Пентек
Замена
Л. Серникола
️️️️
П. Гильоне
82'
76'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
Н. Гьембер
62'
Замена
Х. Николусси Кавилья
️️️️
Э. Бохинен
62'
Замена
Д. Маджоре
️️️️
Э. Ботхейм
Замена
Д. Окереке
️️️️
К. Буонаюто
46'
Замена
Ф. Тсаджут
️️️️
Д. Чиофани
46'
39'
Желтая карточка
Л. Кулибали
Желтая карточка
П. Гильоне
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Буонаюто
26'
Замена
М. Кастаньетти
️️️️
П. Галдамес
17'
Замена
М. Бьянкетти
️️️️
В. Кирикеш
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
99
Альберто Бассо
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Салернитана
72
Андреа Соррентино
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Сарр
4
Айву
21
Кирикеш
22
Васкес
14
Валери
18
Пикель
4
Галдамес
18
Гильоне
8
Мейте
92
Буонаюто
9
Чиофани
4-4-2
13
Очоа
2
Маццокки
23
Гьембер
5
Пирола
24
Данильюк
87
Кандрева
29
Кулибали
32
Бохинен
20
Кастанос
22
Ботхейм
9
Пентек
18
Гильоне
17
Серникола
17
Серникола
18
Гильоне
21
Кирикеш
15
Бьянкетти
15
Бьянкетти
21
Кирикеш
4
Галдамес
4
Кастаньетти
4
Кастаньетти
4
Галдамес
92
Буонаюто
29
Окереке
29
Окереке
92
Буонаюто
9
Чиофани
74
Тсаджут
74
Тсаджут
9
Чиофани
5
Пирола
5
Троост-Эконг
5
Троост-Эконг
5
Пирола
23
Гьембер
10
Самбья
10
Самбья
23
Гьембер
22
Ботхейм
18
Маджоре
18
Маджоре
22
Ботхейм
32
Бохинен
41
Кавилья
41
Кавилья
32
Бохинен
Остались в запасе
Кремонезе
Салернитана
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
99
Альберто Бассо
ЦФ
72
Андреа Соррентино
ВР
39
Антонио Иерволино
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
99
Альберто Бассо
ЦФ
Остались в запасе
72
Андреа Соррентино
ВР
39
Антонио Иерволино
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Кремонезе - Салернитана
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Джованни Зини
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