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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кремонезе
Милан - Кремонезе: обзор матча 03 мая 2023
Милан
03.05.2023, среда, 22:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Кремонезе
90+3'
Ж. Мессьяс
77'
Д. Окереке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Кремонезе
90'
+8
Желтая карточка
П. Гильоне
90'
+6
Красная карточка
Ч. Пикель
ГОЛ! 1:1!
Ж. Мессьяс
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Й. Васкес
84'
Желтая карточка
П. Галдамес
84'
Замена
М. Кастаньетти
️️️️
П. Галдамес
77'
ГОЛ! 0:1!
Д. Окереке
Пас отдал
П. Галдамес
Замена
С. Тонали
️️️️
А. Вранкс
75'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
А. Салемакерс
75'
73'
Замена
П. Гильоне
️️️️
В. Кирикеш
73'
Замена
А. Феррари
️️️️
Ф. Афена-Гьян
Замена
О. Жиру
️️️️
Ш. Де Кетеларе
63'
Замена
Р. Леау
️️️️
Д. Ориги
63'
56'
Замена
Э. Валери
️️️️
К. Буонаюто
56'
Замена
Д. Окереке
️️️️
М. Бенасси
Замена
Р. Крунич
️️️️
И. Беннасер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Пабло Галдамес
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
99
Альберто Бассо
ЦФ
4-2-3-1
16
Меньян
97
Балло-Туре
15
Калюлю
12
Тиав
2
Калабрия
10
Беннасер
40
Вранкс
17
Де Кетеларе
21
Диас
56
Салемакерс
27
Ориги
4-2-2-1-1
29
Карнесекки
21
Кирикеш
24
Лочошвили
22
Васкес
17
Серникола
4
Галдамес
18
Пикель
8
Мейте
24
Бенасси
92
Буонаюто
13
Афена-Гьян
27
Ориги
27
Леау
27
Леау
27
Ориги
56
Салемакерс
10
Мессьяс
10
Мессьяс
56
Салемакерс
40
Вранкс
16
Тонали
16
Тонали
40
Вранкс
10
Беннасер
33
Крунич
33
Крунич
10
Беннасер
17
Де Кетеларе
9
Жиру
9
Жиру
17
Де Кетеларе
92
Буонаюто
14
Валери
14
Валери
92
Буонаюто
13
Афена-Гьян
25
Феррари
25
Феррари
13
Афена-Гьян
21
Кирикеш
18
Гильоне
18
Гильоне
21
Кирикеш
4
Галдамес
4
Кастаньетти
4
Кастаньетти
4
Галдамес
24
Бенасси
29
Окереке
29
Окереке
24
Бенасси
Остались в запасе
Милан
Кремонезе
9
Анте Ребич
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
99
Альберто Бассо
ЦФ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
29
Ясин Адли
АП
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
99
Альберто Бассо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Милан - Кремонезе
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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