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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Кремонезе
Салернитана - Кремонезе: обзор матча 05 ноября 2022
Салернитана
05.11.2022, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 2
Завершен
Кремонезе
3'
К. Пентек
38'
Л. Кулибали
12'
Д. Окереке
89'
Д. Чиофани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Кремонезе
Желтая карточка
Л. Сепе
90'
89'
ГОЛ! 2:2!
Д. Чиофани
88'
Пенальти не реализован!
Д. Чиофани
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
Б. Диа
82'
Замена
Э. Бохинен
️️️️
И. Радованович
82'
80'
Замена
М. Кастаньетти
️️️️
С. Мейте
76'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Д. Окереке
76'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
Ф. Тсаджут
67'
Замена
Э. Валери
️️️️
Д. Куальята
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
К. Пентек
67'
Замена
Т. Вилена
️️️️
А. Кандрева
67'
67'
Замена
Л. Дзанимачча
️️️️
К. Буонаюто
Замена
Л. Пирола
️️️️
М. Ловато
51'
44'
Желтая карточка
Л. Серникола
40'
Желтая карточка
Д. Хендри
ГОЛ! 2:1!
Л. Кулибали
Пас отдал
А. Кандрева
38'
12'
ГОЛ! 1:1!
Д. Окереке
Пас отдал
Ф. Тсаджут
Желтая карточка
Ф. Фасио
8'
ГОЛ! 1:0!
К. Пентек
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
1
Алессандро Микаи
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
3-3-2-2
55
Сепе
6
Бронн
5
Ловато
17
Фасио
6
Брадарич
16
Радованович
2
Маццокки
29
Кулибали
87
Кандрева
9
Пентек
22
Диа
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
13
Хендри
24
Лочошвили
4
Айву
17
Серникола
18
Пикель
12
Куальята
8
Мейте
92
Буонаюто
29
Окереке
74
Тсаджут
5
Ловато
5
Пирола
5
Пирола
5
Ловато
16
Радованович
32
Бохинен
32
Бохинен
16
Радованович
87
Кандрева
52
Вилена
52
Вилена
87
Кандрева
22
Диа
22
Ботхейм
22
Ботхейм
22
Диа
9
Пентек
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
9
Пентек
12
Куальята
14
Валери
14
Валери
12
Куальята
8
Мейте
4
Кастаньетти
4
Кастаньетти
8
Мейте
92
Буонаюто
98
Дзанимачча
98
Дзанимачча
92
Буонаюто
74
Тсаджут
9
Чиофани
9
Чиофани
74
Тсаджут
29
Окереке
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
29
Окереке
Остались в запасе
Салернитана
Кремонезе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
1
Алессандро Микаи
ВР
10
Жуниор Самбья
ПЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
18
Паоло Гильоне
ПЗ
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
28
Джейми Баез
ЦФ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
1
Алессандро Микаи
ВР
10
Жуниор Самбья
ПЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
28
Джейми Баез
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Салернитана - Кремонезе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
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