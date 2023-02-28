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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кремонезе - Рома
Кремонезе - Рома: обзор матча 28 февраля 2023
Кремонезе
28.02.2023, вторник, 20:30
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Рома
17'
Ф. Тсаджут
82'
Д. Чиофани (П)
71'
Л. Спинаццола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Рома
Замена
В. Кирикеш
️️️️
А. Феррари
84'
Замена
П. Гильоне
️️️️
Л. Серникола
84'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Чиофани
82'
81'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
Замена
Д. Чиофани
️️️️
Ф. Тсаджут
78'
Замена
П. Галдамес
️️️️
Ч. Пикель
78'
75'
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
71'
ГОЛ! 1:1!
Л. Спинаццола
Пас отдал
Д. Манчини
68'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
М. Кумбула
Замена
С. Мейте
️️️️
Ф. Афена-Гьян
66'
63'
Замена
Н. Матич
️️️️
Б. Кристанте
63'
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
Н. Залевски
63'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Л. Пеллегрини
62'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
А. Белотти
Желтая карточка
Л. Серникола
58'
Желтая карточка
М. Бьянкетти
52'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тсаджут
Пас отдал
Э. Валери
17'
Желтая карточка
А. Феррари
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Пабло Галдамес
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
3-3-1-3
29
Карнесекки
25
Феррари
15
Бьянкетти
22
Васкес
14
Валери
18
Пикель
17
Серникола
24
Бенасси
13
Афена-Гьян
74
Тсаджут
29
Окереке
3-2-2-1-2
1
Патрисиу
23
Манчини
3
Кумбула
3
Ибаньес
59
Залевски
37
Спинаццола
4
Кристанте
23
Вейналдум
7
Пеллегрини
11
Белотти
21
Дибала
17
Серникола
18
Гильоне
18
Гильоне
17
Серникола
25
Феррари
21
Кирикеш
21
Кирикеш
25
Феррари
18
Пикель
4
Галдамес
4
Галдамес
18
Пикель
13
Афена-Гьян
8
Мейте
8
Мейте
13
Афена-Гьян
74
Тсаджут
9
Чиофани
9
Чиофани
74
Тсаджут
3
Кумбула
2
Карсдорп
2
Карсдорп
3
Кумбула
4
Кристанте
18
Матич
18
Матич
4
Кристанте
7
Пеллегрини
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
59
Залевски
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
59
Залевски
11
Белотти
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Белотти
Остались в запасе
Кремонезе
Рома
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Кремонезе - Рома
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Джованни Зини
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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