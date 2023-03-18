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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Кремонезе
Монца - Кремонезе: обзор матча 18 марта 2023
Монца
18.03.2023, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Кремонезе
69'
К. Аугусто
62'
Д. Чиофани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Кремонезе
Желтая карточка
В. Антов
90'
+5
85'
Замена
А. Феррари
️️️️
Ч. Пикель
Замена
А. Колпани
️️️️
С. Сенси
78'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
А. Петанья
77'
73'
Желтая карточка
М. Кастаньетти
71'
Желтая карточка
М. Бьянкетти
71'
Желтая карточка
Ч. Пикель
ГОЛ! 1:1!
К. Аугусто
69'
68'
Желтая карточка
С. Дессер
65'
Замена
С. Дессер
️️️️
Д. Окереке
Замена
В. Антов
️️️️
Х. Мачин
65'
Замена
Ф. Раноккья
️️️️
А. Иццо
65'
Замена
Д. Мота
️️️️
Д. Капрари
65'
63'
Замена
М. Бенасси
️️️️
П. Галдамес
62'
ГОЛ! 0:1!
Д. Чиофани
Пас отдал
М. Кастаньетти
46'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
Ф. Тсаджут
46'
Замена
М. Кастаньетти
️️️️
Л. Серникола
Желтая карточка
А. Иццо
45'
+1
43'
Желтая карточка
Л. Серникола
Желтая карточка
М. Пессина
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
46
Дани Мота
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
4-2-2-2
20
Ди Грегорио
30
Аугусто
4
Мари
5
Калдирола
4
Иццо
16
Мачин
8
Сенси
32
Пессина
26
Чиурриа
37
Петанья
10
Капрари
3-4-1-2
29
Карнесекки
4
Айву
15
Бьянкетти
22
Васкес
17
Серникола
18
Пикель
4
Галдамес
14
Валери
8
Мейте
29
Окереке
74
Тсаджут
16
Мачин
60
Антов
60
Антов
16
Мачин
4
Иццо
10
Раноккья
10
Раноккья
4
Иццо
8
Сенси
28
Колпани
28
Колпани
8
Сенси
10
Капрари
46
Мота
46
Мота
10
Капрари
37
Петанья
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
37
Петанья
18
Пикель
25
Феррари
25
Феррари
18
Пикель
17
Серникола
4
Кастаньетти
4
Кастаньетти
17
Серникола
4
Галдамес
24
Бенасси
24
Бенасси
4
Галдамес
74
Тсаджут
9
Чиофани
9
Чиофани
74
Тсаджут
29
Окереке
9
Дессер
9
Дессер
29
Окереке
Остались в запасе
Монца
Кремонезе
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Монца - Кремонезе
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
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