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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кремонезе - Торино
Кремонезе - Торино: обзор матча 27 августа 2022
Кремонезе
27.08.2022, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 2
Завершен
Торино
80'
Л. Серникола
17'
М. Бьянкетти (АГ)
65'
Н. Радоньич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Торино
Замена
Д. Куальята
️️️️
Э. Айву
85'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
Г. Эскаланте
85'
85'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Санабрия
85'
Замена
С. Лукич
️️️️
Н. Радоньич
81'
Желтая карточка
К. Линетти
ГОЛ! 1:2!
Л. Серникола
Пас отдал
С. Дессер
80'
69'
Замена
К. Джиджи
️️️️
А. Буонджорно
Замена
С. Аскасибар
️️️️
Ч. Пикель
69'
65'
ГОЛ! 0:2!
Н. Радоньич
Пас отдал
М. Войвода
64'
Желтая карточка
А. Буонджорно
Замена
К. Буонаюто
️️️️
Л. Дзанимачча
62'
Замена
Л. Серникола
️️️️
Д. Баез
62'
56'
Замена
М. Войвода
️️️️
О. Эйна
54'
Желтая карточка
О. Эйна
17'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Бьянкетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
13
Ионуц Раду
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
28
Джейми Баез
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
4
Кристиан Аселла
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Раду
14
Валери
15
Бьянкетти
22
Васкес
4
Айву
18
Пикель
8
Эскаланте
98
Дзанимачча
9
Дессер
29
Окереке
28
Баез
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
34
Эйна
4
Схюрс
4
Буонджорно
90
Синго
15
Родригес
21
Риччи
17
Линетти
45
Влашич
28
Радоньич
19
Санабрия
4
Айву
12
Куальята
12
Куальята
4
Айву
28
Баез
17
Серникола
17
Серникола
28
Баез
18
Пикель
25
Аскасибар
25
Аскасибар
18
Пикель
98
Дзанимачча
92
Буонаюто
92
Буонаюто
98
Дзанимачча
8
Эскаланте
9
Чиофани
9
Чиофани
8
Эскаланте
4
Буонджорно
26
Джиджи
26
Джиджи
4
Буонджорно
34
Эйна
23
Войвода
23
Войвода
34
Эйна
28
Радоньич
23
Лукич
23
Лукич
28
Радоньич
19
Санабрия
9
Пеллегри
9
Пеллегри
19
Санабрия
Остались в запасе
Кремонезе
Торино
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
2
Брайан Байейе
ПЗ
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Остались в запасе
2
Брайан Байейе
ПЗ
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Кремонезе - Торино
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Джованни Зини
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