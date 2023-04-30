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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кремонезе - Верона
Кремонезе - Верона: обзор матча 30 апреля 2023
Кремонезе
30.04.2023, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Верона
9'
Д. Окереке
75'
С. Верди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Верона
85'
Замена
А. Гайч
️️️️
Д. Лазович
84'
Замена
Ф. Чеккерини
️️️️
Д. Маньяни
Замена
К. Буонаюто
️️️️
Л. Лочошвили
79'
75'
ГОЛ! 1:1!
С. Верди
Пас отдал
Д. Маньяни
Замена
С. Дессер
️️️️
Д. Чиофани
71'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Д. Окереке
70'
Замена
А. Феррари
️️️️
П. Галдамес
70'
Красная карточка
Д. Куальята
62'
60'
Замена
Д. Браф
️️️️
Я. Каллон
60'
Замена
М. Велозу
️️️️
А. Тамез
Замена
Д. Куальята
️️️️
Ч. Пикель
54'
41'
Замена
Ф. Терраччано
️️️️
Ф. Депаоли
ГОЛ! 1:0!
Д. Окереке
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Микеле Кастаньетти
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
4
Исак Хин
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
28
Оливер Абильдгор
ОП
90
Симоне Верди
АП
11
Яя Каллон
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Кристиан Аселла
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
99
Альберто Бассо
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Сулемана
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
4-3-1-2
29
Карнесекки
14
Валери
22
Васкес
24
Лочошвили
4
Айву
18
Пикель
4
Кастаньетти
4
Галдамес
8
Мейте
9
Чиофани
29
Окереке
4-2-1-2-1
96
Монтипо
23
Депаоли
27
Давидович
96
Маньяни
4
Хин
61
Тамез
28
Абильдгор
88
Лазович
11
Каллон
90
Верди
11
Джурич
18
Пикель
12
Куальята
12
Куальята
18
Пикель
4
Галдамес
25
Феррари
25
Феррари
4
Галдамес
24
Лочошвили
92
Буонаюто
92
Буонаюто
24
Лочошвили
9
Чиофани
9
Дессер
9
Дессер
9
Чиофани
29
Окереке
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
29
Окереке
23
Депаоли
42
Терраччано
42
Терраччано
23
Депаоли
96
Маньяни
11
Чеккерини
11
Чеккерини
96
Маньяни
61
Тамез
44
Велозу
44
Велозу
61
Тамез
88
Лазович
19
Гайч
19
Гайч
88
Лазович
11
Каллон
24
Браф
24
Браф
11
Каллон
Остались в запасе
Кремонезе
Верона
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
99
Альберто Бассо
ЦФ
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
99
Альберто Бассо
ЦФ
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Статистика матча Кремонезе - Верона
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
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