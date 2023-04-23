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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кремонезе
Удинезе - Кремонезе: обзор матча 23 апреля 2023
Удинезе
23.04.2023, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
3 : 0
Завершен
Кремонезе
2'
Л. Самарджич
27'
Н. Перес
36'
И. Саксесс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Кремонезе
88'
Желтая карточка
Э. Валери
Замена
С. Пафунди
️️️️
Р. Перейра
85'
Замена
Ф. Эбоселе
️️️️
К. Эхизибуе
84'
Замена
А. Масина
️️️️
Р. Бекао
84'
Желтая карточка
Т. Арслан
78'
75'
Замена
А. Бассо
️️️️
К. Буонаюто
Замена
Т. Арслан
️️️️
Л. Самарджич
65'
63'
Желтая карточка
Ф. Афена-Гьян
60'
Замена
Д. Куальята
️️️️
С. Дессер
Желтая карточка
Л. Самарджич
47'
47'
Замена
Д. Окереке
️️️️
М. Кастаньетти
47'
Замена
Э. Айву
️️️️
Л. Серникола
44'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Ф. Тсаджут
Замена
Бету
️️️️
И. Саксесс
42'
ГОЛ! 3:0!
И. Саксесс
Пас отдал
Я. Бийол
36'
ГОЛ! 2:0!
Н. Перес
Пас отдал
Л. Самарджич
27'
26'
Желтая карточка
Л. Серникола
ГОЛ! 1:0!
Л. Самарджич
Пас отдал
З. Ловрич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
37
Роберто Перейра
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
10
Флориан Товен
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
99
Альберто Бассо
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
18
Перес
15
Бийол
50
Бекао
13
Удогие
15
Уолес
3
Эхизибуе
4
Ловрич
37
Перейра
10
Самарджич
90
Саксесс
4-1-2-1-2
29
Карнесекки
14
Валери
22
Васкес
15
Бьянкетти
17
Серникола
4
Кастаньетти
8
Мейте
24
Бенасси
92
Буонаюто
74
Тсаджут
9
Дессер
50
Бекао
25
Масина
25
Масина
50
Бекао
3
Эхизибуе
2
Эбоселе
2
Эбоселе
3
Эхизибуе
10
Самарджич
30
Арслан
30
Арслан
10
Самарджич
37
Перейра
20
Пафунди
20
Пафунди
37
Перейра
90
Саксесс
23
Бету
23
Бету
90
Саксесс
9
Дессер
12
Куальята
12
Куальята
9
Дессер
17
Серникола
4
Айву
4
Айву
17
Серникола
74
Тсаджут
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
74
Тсаджут
4
Кастаньетти
29
Окереке
29
Окереке
4
Кастаньетти
92
Буонаюто
99
Бассо
99
Бассо
92
Буонаюто
Остались в запасе
Удинезе
Кремонезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
10
Флориан Товен
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
10
Флориан Товен
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Удинезе - Кремонезе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Стадион:
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