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    Вальдивия - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Вандерсон
    Фамилия Феррейра
    Команда Куяба
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 октября 1994 (28 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куяба 26 2 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2022 74' -90' Куяба (Куяба) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    06.10.2022 1' -61' Брагантино (Сан-Паулу) 2:1 Куяба (Куяба)
    02.10.2022 62' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Куяба (Куяба)
    29.09.2022 78' -90' Куяба (Куяба) 2:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    10.09.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Куяба (Куяба)
    05.09.2022 1' -72' Куяба (Куяба) 1:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    11'
    22.08.2022 1' -46' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Куяба (Куяба)
    45'
    14.08.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    07.08.2022 1' -76' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:0 Куяба (Куяба)
    01.08.2022 56' -90' Куяба (Куяба) 0:1 Форталеза (Форталеза)
    26.07.2022 1' -46' Коритиба (Коритиба) 1:0 Куяба (Куяба)
    22.07.2022 1' -63' Куяба (Куяба) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    19.07.2022 1' -65' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:0 Куяба (Куяба)
    11.07.2022 1' -80' Куяба (Куяба) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    03.07.2022 1' -80' Аваи (Флорианополис) 1:2 Куяба (Куяба)
    49'
    27.06.2022 87' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Куяба (Куяба)
    90'
    19.06.2022 66' -90' Куяба (Куяба) 0:0 Сеара (Форталеза)
    16.06.2022 61' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Куяба (Куяба)
    08.06.2022 67' -90' Куяба (Куяба) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    90'
    04.06.2022 1' -60' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Куяба (Куяба)
    30.05.2022 1' -80' Куяба (Куяба) 0:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    80'
    22.05.2022 1' -77' Куяба (Куяба) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    50'
    15.05.2022 1' -67' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Куяба (Куяба)
    09.05.2022 1' -58' Сантос (Сан-Паулу) 4:1 Куяба (Куяба)
    01.05.2022 1' -76' Куяба (Куяба) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    25.04.2022 1' -73' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:1 Куяба (Куяба)
    17.04.2022 68' -90' Куяба (Куяба) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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