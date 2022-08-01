Вальдивия - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Вандерсон
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|Куяба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Вандерсон
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|Куяба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куяба
|26
|2
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|74' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|06.10.2022
|1' -61'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|02.10.2022
|62' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|29.09.2022
|78' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|05.09.2022
|1' -72'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|11'
|22.08.2022
|1' -46'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|45'
|14.08.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|07.08.2022
|1' -76'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|01.08.2022
|56' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|26.07.2022
|1' -46'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|22.07.2022
|1' -63'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|19.07.2022
|1' -65'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|11.07.2022
|1' -80'
|Куяба (Куяба)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|03.07.2022
|1' -80'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Куяба (Куяба)
|49'
|27.06.2022
|87' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|90'
|19.06.2022
|66' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Сеара (Форталеза)
|16.06.2022
|61' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|08.06.2022
|67' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|90'
|04.06.2022
|1' -60'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|30.05.2022
|1' -80'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|80'
|22.05.2022
|1' -77'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|50'
|15.05.2022
|1' -67'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|09.05.2022
|1' -58'
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:1
|Куяба (Куяба)
|01.05.2022
|1' -76'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|25.04.2022
|1' -73'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|17.04.2022
|68' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)