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Ник ДеПуй
Статистика
Ник ДеПуй - статистика
Завершил карьеру
14 ноября 1994 (31)
#20 | Защитник
193 см
США
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес Гэлакси
17
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 23 тур
Сан-Хосе
2 : 3
25.09.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
84' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
15.09.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Нэшвилл
1 : 1
10.09.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Торонто
2 : 2
01.09.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
29.08.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 3
20.08.2022
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
5 : 2
14.08.2022
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Колорадо
2 : 0
17.07.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
68'
США. МЛС, 28 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 3
14.07.2022
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес
3 : 2
09.07.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 0
05.07.2022
Монреаль
77' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 3
30.06.2022
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
19.06.2022
Портленд
1' - 90'
37'
США. МЛС, 19 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
30.05.2022
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
19.05.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 3
15.05.2022
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Остин
0 : 1
09.05.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 0
30.04.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
83' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
24.04.2022
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Чикаго Файр
0 : 0
17.04.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
10.04.2022
Лос-Анджелес
76' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Портленд
1 : 3
03.04.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
48'
США. МЛС, 5 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 1
19.03.2022
Орландо Сити
1' - 79'
США. МЛС, 4 тур
Сиэтл
3 : 2
12.03.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
44'
США. МЛС, 3 тур
Шарлотт
0 : 1
06.03.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
28.02.2022
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
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