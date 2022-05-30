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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин: обзор матча 30 мая 2022
Лос-Анджелес Гэлакси
30.05.2022, понедельник, 01:00
США. МЛС, 19 тур
4 : 1
Завершен
Остин
61'
Чичарито
64'
Д. Йовелич
88'
Д. Йовелич
90'
Э. Альварес
53'
Кристиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Остин
ГОЛ! 4:1!
Э. Альварес
90'
ГОЛ! 3:1!
Д. Йовелич
88'
82'
Замена
М. Джитте
️️️️
М. Уррути
Желтая карточка
Д. Йовелич
79'
Замена
К. Лирдам
️️️️
К. Кабрал
79'
Желтая карточка
Р. Равелосон
77'
75'
Замена
F. Martins
️️️️
Кристиан
Замена
Д. Агирре
️️️️
Чичарито
68'
Замена
Ч. Гаспер
️️️️
Р. Эдвардс
68'
66'
Замена
E. Finlay
️️️️
О. Вольф
66'
Замена
N. Lima
️️️️
H. Jimenez
66'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
Ж. Колманич
ГОЛ! 2:1!
Д. Йовелич
64'
ГОЛ! 1:1!
Чичарито
61'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
С. Грандсир
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
Кристиан
Пас отдал
О. Вольф
Замена
Э. Альварес
️️️️
V. Vázquez
46'
Пенальти не реализован!
Чичарито
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
68
Кристиан
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
20
Йохан Валенсия
ЦП
8
Джаред Страуд
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
1-1-1-5
31
Бонд
33
Уильямс
8
Дельгадо
7
Грандсир
22
Равелосон
22
Араухо
20
ДеПуй
44
Эдвардс
8
3-3-1-3
1
18
Касканте
28
Габриэльсен
23
Колманич
4
Ринг
33
Вольф
68
Кристиан
9
Дриусси
7
Перейра
16
37
Уррути
91
Кабрал
18
Лирдам
18
Лирдам
91
Кабрал
44
Эдвардс
77
Гаспер
77
Гаспер
44
Эдвардс
14
Чичарито
23
Агирре
23
Агирре
14
Чичарито
8
10
Альварес
10
Альварес
8
7
Грандсир
9
Йовелич
9
Йовелич
7
Грандсир
16
24
24
16
33
Вольф
13
13
33
Вольф
68
Кристиан
8
8
68
Кристиан
37
Уррути
2
Джитте
2
Джитте
37
Уррути
23
Колманич
17
Галлахер
17
Галлахер
23
Колманич
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Остин
33
Джонатан Клинсман
ВР
15
Эрик Савалета
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ЦП
8
Джаред Страуд
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
15
Эрик Савалета
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ЦП
8
Джаред Страуд
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Остин
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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