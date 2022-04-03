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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 03 апреля 2022
Портленд
03.04.2022, воскресенье, 23:30
США. МЛС, 8 тур
1 : 3
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
51'
Б. Туилома
9'
Чичарито
17'
Б. Туилома (АГ)
59'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси
90'
+3
Желтая карточка
V. Vázquez
Желтая карточка
Д. Чара
90'
+2
86'
Замена
Д. Агирре
️️️️
Чичарито
86'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Э. Альварес
Замена
М. Лориа
️️️️
К. Паредес
83'
Замена
Э. Уильямсон
️️️️
С. Бланко
73'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
Я. Незгода
68'
66'
Замена
Х. Араухо
️️️️
С. Грандсир
61'
Вторая желтая
М. Дельгадо
59'
ГОЛ! 1:3!
Чичарито
57'
Желтая карточка
Чичарито
ГОЛ! 1:2!
Б. Туилома
51'
50'
Желтая карточка
М. Дельгадо
Желтая карточка
С. Бланко
48'
48'
Желтая карточка
Н. ДеПуй
Замена
Д. Расмуссен
️️️️
С. Морено
46'
46'
Замена
V. Vázquez
️️️️
К. Кабрал
45'
+4
Желтая карточка
Р. Равелосон
Красная карточка
П. Бонилья
45'
+3
17'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Б. Туилома
9'
ГОЛ! 0:1!
Чичарито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
10
Сантьяго Морено
ПВ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
22
Давид Айяла
ОП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
20
Джордж Фочив
ЦП
44
Марвин Лориа
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
22
Хулиан Араухо
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
4-3-2-1
31
Ивачич
26
Браво
28
Туилома
13
Жупарич
28
Бонилья
29
Бланко
21
Чара
8
Паредес
8
Чара
10
Морено
11
Незгода
2-1-1-5
31
Бонд
33
Уильямс
18
Лирдам
8
Дельгадо
7
Грандсир
44
Эдвардс
10
Альварес
14
Чичарито
91
Кабрал
22
Равелосон
10
Морено
14
Расмуссен
14
Расмуссен
10
Морено
29
Бланко
19
Уильямсон
19
Уильямсон
29
Бланко
8
Паредес
44
Лориа
44
Лориа
8
Паредес
11
Незгода
27
Асприлья
27
Асприлья
11
Незгода
7
Грандсир
22
Араухо
22
Араухо
7
Грандсир
91
Кабрал
8
8
91
Кабрал
14
Чичарито
23
Агирре
23
Агирре
14
Чичарито
10
Альварес
9
Йовелич
9
Йовелич
10
Альварес
Остались в запасе
Портленд
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
22
Давид Айяла
ОП
20
Джордж Фочив
ЦП
98
Блэйк Бодили
ЛВ
Главный тренер
Джованни Саварезе
33
Джонатан Клинсман
ВР
4
Сега Кулибали
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
22
Давид Айяла
ОП
20
Джордж Фочив
ЦП
98
Блэйк Бодили
ЛВ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
4
Сега Кулибали
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси
2
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
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