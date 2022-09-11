Лео Читтадини - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Читтадини
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Читтадини
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|73' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Гойас (Гояния)
|26.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|4:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Коритиба (Коритиба)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Форталеза (Форталеза)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|28.09.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|19.09.2022
|70' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:2
|Куяба (Куяба)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|28.08.2022
|64' -90'
|Сеара (Форталеза)
|0:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|22.08.2022
|62' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|14.08.2022
|62' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|5:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|08.08.2022
|81' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|31.07.2022
|80' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|84'
|24.07.2022
|46' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|21.07.2022
|84' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|90'
|16.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|03.07.2022
|73' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|0:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|19.06.2022
|43' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|70'
|16.06.2022
|46' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.06.2022
|63' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|05.06.2022
|46' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|30.05.2022
|63' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|08.05.2022
|70' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|30.04.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|61' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)