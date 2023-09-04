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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Васко да Гама
Баия - Васко да Гама: обзор матча 04 сентября 2023
Баия
04.09.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Васко да Гама
45'
Адемир
63'
П. Вегетти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Васко да Гама
90'
+3
Красная карточка
Жаир
Желтая карточка
В. Уго
89'
Замена
L. Mugni
️️️️
Резенде
85'
Замена
Л. Джуба
️️️️
Р. Ратао
85'
79'
Замена
Жаир
️️️️
Г. Медель
Замена
В. Жакаре
️️️️
Адемир
78'
73'
Желтая карточка
Г. Медель
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Вегетти
61'
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
Р. Бамбу
46'
Замена
М. Гомес
️️️️
Б. Пракседес
46'
Замена
С. Феррейра
️️️️
Сержио
46'
Замена
Д. Пайет
️️️️
Г. Пек
ГОЛ! 1:0!
Адемир
45'
41'
Желтая карточка
Лео
Желтая карточка
Жилберто
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
21
Камило Кандидо
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Резенде
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
16
Тасиано
ЦП
7
Адемир
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
70
Сержио
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
27
Паулиньо Паула
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Баия
31
Адриэл
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
29
Diego Rosa
ЦП
28
Patrick Verhon
ЦП
6
Matheus Bahia
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Васко да Гама
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
22
Фигейредо
ЛВ
8
Жаир
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Димитри Пайет
АП
10
Лука Орельяно
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
31
Росси
ЦФ
4-1-2-2-2
21
Кандидо
4
Кану
14
Уго
12
Жилберто
23
Резенде
18
Читтадини
16
Тасиано
9
Ратао
7
Адемир
27
Эвералдо
1
4-1-1-3-1
1
Жардим
3
Бамбу
3
Лео
3
Майкон
6
Питон
17
Медель
27
Паула
77
Пек
25
Пракседес
70
Сержио
19
Вегетти
7
Адемир
29
Жакаре
29
Жакаре
7
Адемир
23
Резенде
26
26
23
Резенде
9
Ратао
46
Джуба
46
Джуба
9
Ратао
3
Бамбу
2
Родригес
2
Родригес
3
Бамбу
17
Медель
8
Жаир
8
Жаир
17
Медель
25
Пракседес
6
Гомес
6
Гомес
25
Пракседес
77
Пек
10
Пайет
10
Пайет
77
Пек
70
Сержио
11
Феррейра
11
Феррейра
70
Сержио
Остались в запасе
Баия
Васко да Гама
31
Адриэл
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
28
Patrick Verhon
ЦП
6
Matheus Bahia
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
11
Алекс Тейшейра
АП
22
Фигейредо
ЛВ
10
Лука Орельяно
ПВ
31
Росси
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
28
Patrick Verhon
ЦП
6
Matheus Bahia
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Остались в запасе
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
11
Алекс Тейшейра
АП
22
Фигейредо
ЛВ
10
Лука Орельяно
ПВ
31
Росси
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Вильям Батиста
Статистика матча Баия - Васко да Гама
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
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