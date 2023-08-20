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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Брагантино
Баия - Брагантино: обзор матча 20 августа 2023
Баия
20.08.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
4 : 0
Завершен
Брагантино
9'
Резенде
38'
В. Уго
60'
V. Alessandro Mingotti
84'
Каули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Брагантино
ГОЛ! 4:0!
Каули
Пас отдал
Жилберто
84'
Замена
Y. Felipe
️️️️
Р. Ратао
79'
Замена
M. Bahia
️️️️
К. Кандидо
79'
73'
Желтая карточка
М. Гонсалвеш
Замена
Эвералдо
️️️️
Адемир
65'
Замена
Н. Асеведо
️️️️
Резенде
65'
63'
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
Ж. Силва
63'
Замена
Алеррандро
️️️️
Т. Борбас
Замена
В. Жакаре
️️️️
V. Alessandro Mingotti
62'
ГОЛ! 3:0!
V. Alessandro Mingotti
Пас отдал
Адемир
60'
Желтая карточка
Резенде
55'
50'
Желтая карточка
Х. Уртадо
46'
Замена
L.
️️️️
Л. Ортис
46'
Замена
Х. Уртадо
️️️️
Адерлан
46'
Замена
Витиньо
️️️️
Бруниньо
44'
Желтая карточка
Ж. Силва
43'
Желтая карточка
Л. Патрик
ГОЛ! 2:0!
В. Уго
Пас отдал
Каули
38'
16'
Желтая карточка
Адерлан
Желтая карточка
Кану
13'
ГОЛ! 1:0!
Резенде
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
21
Камило Кандидо
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Резенде
ОП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
7
Адемир
ПВ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Брагантино
1
Клейтон
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
7
Соррисо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Баия
31
Адриэл
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
28
Patrick Verhon
ЦП
27
Эвералдо
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Брагантино
30
Лукао
ВР
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
71
Lucão
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
18
Yani Quintero
ЦП
33
Talisson
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
11
Хелиньо
ПВ
9
Алеррандро
ЦФ
4-1-1-3-2
21
Кандидо
4
Кану
14
Уго
12
Жилберто
23
Резенде
16
Тасиано
9
Ратао
80
Каули
7
Адемир
1
32
4-1-1-3-1
1
Клейтон
13
Адерлан
30
Патрик
3
Ортис
36
Кандидо
25
Силва
35
Фернандес
22
Густавиньо
19
Бруниньо
7
Соррисо
18
Борбас
23
Резенде
5
Асеведо
5
Асеведо
23
Резенде
32
29
Жакаре
29
Жакаре
32
7
Адемир
27
Эвералдо
27
Эвералдо
7
Адемир
21
Кандидо
6
6
21
Кандидо
9
Ратао
88
88
9
Ратао
3
Ортис
71
71
3
Ортис
13
Адерлан
34
Уртадо
34
Уртадо
13
Адерлан
19
Бруниньо
28
Витиньо
28
Витиньо
19
Бруниньо
25
Силва
20
Гонсалвеш
20
Гонсалвеш
25
Силва
18
Борбас
9
Алеррандро
9
Алеррандро
18
Борбас
Остались в запасе
Баия
Брагантино
31
Адриэл
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
28
Patrick Verhon
ЦП
33
Давид Дуарт
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
30
Лукао
ВР
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
18
Yani Quintero
ЦП
33
Talisson
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
28
Patrick Verhon
ЦП
33
Давид Дуарт
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
18
Yani Quintero
ЦП
33
Talisson
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Баия - Брагантино
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
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