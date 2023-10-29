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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Баия
Палмейрас - Баия: обзор матча 29 октября 2023
Палмейрас
29.10.2023, воскресенье, 02:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Баия
38'
Р. Вейга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Баия
90'
Вторая желтая
Н. Асеведо
Замена
М. Роша
️️️️
Майке
81'
Замена
Рони
️️️️
Б. Лопес
81'
77'
Желтая карточка
Эвералдо
Замена
Жаилсон
️️️️
Фабиньо
71'
Замена
Артур
️️️️
Р. Вейга
64'
Замена
Л. Гилерме
️️️️
Эндрик
63'
61'
Замена
К. Кандидо
️️️️
Л. Джуба
61'
Замена
Эвералдо
️️️️
V. Alessandro Mingotti
Желтая карточка
Фабиньо
50'
46'
Замена
L. Mugni
️️️️
M. Bahia
45'
+3
Желтая карточка
Кану
ГОЛ! 1:0!
Р. Вейга
38'
18'
Замена
D. Rosa
️️️️
Р. Густаво
9'
Желтая карточка
Н. Асеведо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
4
Кану
(К)
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
23
Резенде
ОП
7
Адемир
ПВ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
37
Артур
ПВ
31
Луис Гилерме
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
Баия
21
Камило Кандидо
ЛЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
16
Тасиано
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Вевертон
15
Гомес
26
Серкейра
13
Луан
22
Пикерес
5
Фабиньо
12
Майке
5
Риос
23
Вейга
77
Лопес
9
Эндрик
4-2-1-4
40
Сисиньо
4
Кану
34
Густаво
3
5
Асеведо
23
Резенде
7
Адемир
1
6
46
Джуба
32
12
Майке
14
Роша
14
Роша
12
Майке
5
Фабиньо
16
Жаилсон
16
Жаилсон
5
Фабиньо
77
Лопес
33
Рони
33
Рони
77
Лопес
23
Вейга
37
Артур
37
Артур
23
Вейга
9
Эндрик
31
Гилерме
31
Гилерме
9
Эндрик
46
Джуба
21
Кандидо
21
Кандидо
46
Джуба
34
Густаво
29
29
34
Густаво
6
26
26
6
32
27
Эвералдо
27
Эвералдо
32
Остались в запасе
Палмейрас
Баия
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
14
Джон Джон
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
16
Тасиано
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
29
Витор Жакаре
ЛВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
14
Джон Джон
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
Остались в запасе
16
Тасиано
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
29
Витор Жакаре
ЛВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Палмейрас - Баия
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
Новости команд
Все
Палмейрас
Баия
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
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18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
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