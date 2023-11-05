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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Баия
Гремио - Баия: обзор матча 05 ноября 2023
Гремио
05.11.2023, воскресенье, 01:30
Бразилия. Серия А, 32 тур
1 : 0
Завершен
Баия
70'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Баия
87'
Замена
Р. Ратао
️️️️
Каули
86'
Замена
Л. Джуба
️️️️
К. Кандидо
86'
Замена
М. Виктор
️️️️
G. Xavier
Замена
J.
️️️️
Ф. Карбальо
83'
81'
Желтая карточка
Каули
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Бесоцци
70'
67'
Замена
В. Жакаре
️️️️
Сисиньо
Замена
Л. Бесоцци
️️️️
Ф. Кристальдо
67'
64'
Желтая карточка
Сисиньо
Замена
Э. Галдино
️️️️
Б. Увини
46'
Замена
Феррейра
️️️️
Ж. Педро
46'
45'
+3
Желтая карточка
Тасиано
31'
Желтая карточка
Д. Дуарт
Желтая карточка
В. Каннеман
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
9
Луис Суарес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Баия
21
Камило Кандидо
ЛЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
23
Резенде
ОП
5
Николас Асеведо
ОП
16
Тасиано
(К)
ЦП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гремио
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
11
Феррейра
ЛВ
49
Araújo
ЦП
48
Josué
ЦП
7
Луан
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
7
Андре
ЦФ
Баия
44
Маркос Виктор
ЦЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
18
Лео Читтадини
ЦП
7
Адемир
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Чапеко
34
Алвес
25
Увини
4
Каннеман
6
Рейналдо
18
Педро
20
Вилласанти
33
Карбальо
19
Кристальдо
9
Суарес
9
Жоао Педро
3-2-1-1-4
40
Сисиньо
3
21
Кандидо
23
Резенде
5
Асеведо
16
Тасиано
80
Каули
33
Дуарт
88
27
Эвералдо
1
33
Карбальо
48
48
33
Карбальо
19
Кристальдо
77
Бесоцци
77
Бесоцци
19
Кристальдо
9
Жоао Педро
11
Феррейра
11
Феррейра
9
Жоао Педро
25
Увини
17
Галдино
17
Галдино
25
Увини
3
44
Виктор
44
Виктор
3
40
Сисиньо
29
Жакаре
29
Жакаре
40
Сисиньо
80
Каули
9
Ратао
9
Ратао
80
Каули
21
Кандидо
46
Джуба
46
Джуба
21
Кандидо
Остались в запасе
Гремио
Баия
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
49
Araújo
ЦП
7
Луан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
18
Лео Читтадини
ЦП
7
Адемир
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
49
Araújo
ЦП
7
Луан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
7
Андре
ЦФ
Остались в запасе
18
Лео Читтадини
ЦП
7
Адемир
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Гремио - Баия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Arena do Grêmio, Porto Alegre
Новости команд
Все
Гремио
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Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
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5 ноября
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28 октября
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26 октября
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