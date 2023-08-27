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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Баия
Ботафого - Баия: обзор матча 27 августа 2023
Ботафого
27.08.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
3 : 0
Завершен
Баия
4'
Д. Коста
52'
Д. Коста
76'
Л. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Баия
85'
Желтая карточка
Y. Felipe
Замена
Д. Эрнандес
️️️️
М. Сеговия
83'
Замена
Данило
️️️️
Габриэл
83'
77'
Замена
Y. Felipe
️️️️
Тасиано
ГОЛ! 3:0!
Л. Энрике
Пас отдал
Уго
76'
76'
Замена
Эвералдо
️️️️
Адемир
Замена
М. Понте
️️️️
J. Galvão
70'
63'
Замена
В. Жакаре
️️️️
V. Alessandro Mingotti
Замена
Л. Энрике
️️️️
В. Са
63'
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
Пас отдал
Габриэл
52'
50'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
Каули
27'
Желтая карточка
Каули
23'
Желтая карточка
V. Alessandro Mingotti
Желтая карточка
Д. Коста
18'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
В. Са
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
16
Уго
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
57
JP Galvão
ЦП
18
Габриэл
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
7
Матиас Сеговия
АП
34
Адриэлсон
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Баия
21
Камило Кандидо
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Резенде
ОП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
7
Адемир
ПВ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Ботафого
52
Igo Gabriel
ВР
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
22
Wallison
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
15
Данило
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
33
Диего Эрнандес
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Баия
31
Адриэл
ВР
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
18
Лео Читтадини
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
2-1-2-3-3
16
Уго
31
Куэста
17
Фрейтас
57
18
Габриэл
27
Са
7
Сеговия
33
Карлос Эдуардо
20
Перри
19
Коста
34
Адриэлсон
4-1-1-3-2
12
Жилберто
4
Кану
14
Уго
21
Кандидо
23
Резенде
16
Тасиано
7
Адемир
80
Каули
9
Ратао
1
32
57
4
Понте
4
Понте
57
18
Габриэл
15
Данило
15
Данило
18
Габриэл
7
Сеговия
33
Эрнандес
33
Эрнандес
7
Сеговия
27
Са
11
Энрике
11
Энрике
27
Са
80
Каули
18
Читтадини
18
Читтадини
80
Каули
32
29
Жакаре
29
Жакаре
32
16
Тасиано
88
88
16
Тасиано
7
Адемир
27
Эвералдо
27
Эвералдо
7
Адемир
Остались в запасе
Ботафого
Баия
52
Igo Gabriel
ВР
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
22
Wallison
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
31
Адриэл
ВР
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
52
Igo Gabriel
ВР
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
22
Wallison
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Ботафого - Баия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
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