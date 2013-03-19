|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург-Кузбасс
|19
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2013
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:1
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|13.05.2013
|73' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|06.05.2013
|62' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|2:5
|Балтика (Калининград)
|30.04.2013
|90' -90'
|Химки (Химки)
|0:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|23.04.2013
|57' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|1:0
|Сибирь (Новосибирск)
|78'
|16.04.2013
|70' -90'
|Томь (Томск)
|2:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|09.04.2013
|Был в запасе
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|2:1
|Ротор (Волгоград)
|02.04.2013
|Был в запасе
|Салют (Белгород)
|1:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|25.03.2013
|Был в запасе
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|19.03.2013
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|11.03.2013
|1' -64'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|0:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|19.11.2012
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|12.11.2012
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|3:1
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|05.11.2012
|Был в запасе
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|30.10.2012
|80' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|6:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|26.10.2012
|Был в запасе
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|15.10.2012
|66' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|0:1
|Уфа (Уфа)
|21.09.2012
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|17.09.2012
|1' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|2:3
|Томь (Томск)
|10.09.2012
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|06.09.2012
|72' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|1:0
|Салют (Белгород)
|28.08.2012
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|1:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|26'
|22.08.2012
|53' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|1:3
|Торпедо (Москва)
|17.08.2012
|77' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|13.08.2012
|71' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|06.08.2012
|Был в запасе
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|30.07.2012
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|24.07.2012
|90' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|17.07.2012
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|10.07.2012
|74' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|3:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)