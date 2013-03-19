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    Сергей Емельянов - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Аркадьевич
    Фамилия Емельянов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 июня 1981 (41 год)
    Рост 180
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург-Кузбасс 19 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2013 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 2:1 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    13.05.2013 73' -90' Уфа (Уфа) 2:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    06.05.2013 62' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 2:5 Балтика (Калининград)
    30.04.2013 90' -90' Химки (Химки) 0:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    23.04.2013 57' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 1:0 Сибирь (Новосибирск)
    78'
    16.04.2013 70' -90' Томь (Томск) 2:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    09.04.2013 Был в запасе Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 2:1 Ротор (Волгоград)
    02.04.2013 Был в запасе Салют (Белгород) 1:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    25.03.2013 Был в запасе Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    19.03.2013 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:1 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    11.03.2013 1' -64' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 0:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    19.11.2012 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    12.11.2012 Был в запасе Сочи (Сочи) 3:1 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    05.11.2012 Был в запасе Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 1:0 Енисей (Красноярск)
    30.10.2012 80' -90' Урал (Екатеринбург) 6:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    26.10.2012 Был в запасе Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 1:0 Шинник (Ярославль)
    15.10.2012 66' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 0:1 Уфа (Уфа)
    21.09.2012 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    17.09.2012 1' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 2:3 Томь (Томск)
    10.09.2012 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    06.09.2012 72' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 1:0 Салют (Белгород)
    28.08.2012 1' -90' Волгарь (Астрахань) 1:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    26'
    22.08.2012 53' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 1:3 Торпедо (Москва)
    17.08.2012 77' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    13.08.2012 71' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    06.08.2012 Был в запасе Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 0:0 Сочи (Сочи)
    30.07.2012 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    24.07.2012 90' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 0:0 Урал (Екатеринбург)
    17.07.2012 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    10.07.2012 74' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 3:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
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