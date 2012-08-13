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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург-Кузбасс - СКА-Хабаровск
Новокузнецк - СКА-Хабаровск: обзор матча 13 августа 2012
Новокузнецк
13.08.2012, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
53'
А. Волгин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новокузнецк - СКА-Хабаровск
90'
+1
Желтая карточка
М. Соловей
89'
Замена
Д. Мицейка
️️️️
М. Зюзин
Замена
И. Шпаков
️️️️
А. Киселев
77'
Замена
С. Емельянов
️️️️
С. Егоров
71'
68'
Желтая карточка
Х. Мамтов
Желтая карточка
П. Самойлов
68'
Замена
С. Нарылков
️️️️
А. Голубев
66'
62'
Замена
К. Зуев
️️️️
Э. Зураев
59'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
В. Кренделев
ГОЛ! 1:0!
А. Волгин
53'
46'
Замена
М. Трусевич
️️️️
Н. Саталкин
44'
Вторая желтая
В. Никифоров
Желтая карточка
Т. Выходил
43'
Желтая карточка
И. Недорезов
41'
Вторая желтая
Р. Ткачук
26'
Желтая карточка
Р. Ткачук
23'
Желтая карточка
С. Егоров
21'
19'
Желтая карточка
В. Никифоров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
12
Андрей Волгин
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
14
Александр Голубев
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
3
Михаил Соловей
ОП
15
Максим Зюзин
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
22
Сергей Нарылков
ОП
14
Максим Коршунов
ЦП
8
Эдуард Учуров
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
23
Валентин Егунов
ЦФ
15
Иван Шпаков
ЦФ
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
31
Константин Зуев
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
3-2-2-1
1
Саутин
12
Сапаев
4
Выходил
17
Бухряков
67
Ткачук
2
Недорезов
12
Волгин
58
Егоров
14
Голубев
3-3-2-1-1
1
Солосин
10
Никифоров
5
Микуцкис
5
Нестеренко
7
Зураев
3
Соловей
2
Кренделев
15
Зюзин
27
Мурнин
87
Саталкин
48
Луценко
14
Голубев
22
Нарылков
22
Нарылков
14
Голубев
18
Киселев
15
Шпаков
15
Шпаков
18
Киселев
58
Егоров
0
Емельянов
0
Емельянов
58
Егоров
15
Зюзин
16
Мицейка
16
Мицейка
15
Зюзин
7
Зураев
31
Зуев
31
Зуев
7
Зураев
87
Саталкин
30
Трусевич
30
Трусевич
87
Саталкин
2
Кренделев
9
Мамтов
9
Мамтов
2
Кренделев
Остались в запасе
Новокузнецк
СКА-Хабаровск
14
Максим Коршунов
ЦП
8
Эдуард Учуров
ЦП
23
Валентин Егунов
ЦФ
99
Юрий Дюпин
ВР
16
Александр Агапов
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
14
Максим Коршунов
ЦП
8
Эдуард Учуров
ЦП
23
Валентин Егунов
ЦФ
99
Юрий Дюпин
ВР
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Новокузнецк - СКА-Хабаровск
5
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
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