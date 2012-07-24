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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург-Кузбасс - Урал
Новокузнецк - Урал: обзор матча 24 июля 2012
Новокузнецк
24.07.2012, вторник, 15:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
0 : 0
Завершен
Урал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новокузнецк - Урал
Замена
С. Емельянов
️️️️
А. Волгин
90'
Замена
А. Голубев
️️️️
В. Кириллов
84'
77'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
М. Семакин
75'
Желтая карточка
Н. Сафрониди
Вторая желтая
П. Самойлов
71'
68'
Желтая карточка
Ч. Лунгу
Желтая карточка
А. Киселев
67'
Желтая карточка
П. Самойлов
62'
Замена
А. Киселев
️️️️
И. Шпаков
61'
58'
Замена
К. Берхамов
️️️️
Г. Асеведо
53'
Желтая карточка
А. Новиков
50'
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
А. Данцев
46'
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
А. Щаницин
Замена
Р. Ткачук
️️️️
С. Егоров
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
12
Андрей Волгин
ЦП
7
Андрей Клименко
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
15
Иван Шпаков
ЦФ
Урал
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Новокузнецк
18
Антон Киселев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
14
Максим Коршунов
ЦП
8
Эдуард Учуров
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
14
Александр Голубев
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
3-2-3-2
1
Саутин
5
Самойлов
17
Бухряков
4
Выходил
2
Недорезов
12
Сапаев
12
Волгин
7
Клименко
58
Егоров
15
Шпаков
11
Кириллов
4-1-3-1-1
70
Котляров
58
Ойеволе
34
Тумасян
15
Новиков
7
Данцев
25
Бочков
30
Асеведо
14
Семакин
8
Герк
13
Щаницин
2
Гогниев
58
Егоров
67
Ткачук
67
Ткачук
58
Егоров
11
Кириллов
14
Голубев
14
Голубев
11
Кириллов
12
Волгин
0
Емельянов
0
Емельянов
12
Волгин
15
Шпаков
18
Киселев
18
Киселев
15
Шпаков
7
Данцев
70
Сафрониди
70
Сафрониди
7
Данцев
30
Асеведо
7
Берхамов
7
Берхамов
30
Асеведо
13
Щаницин
10
Лунгу
10
Лунгу
13
Щаницин
14
Семакин
44
Кухарчук
44
Кухарчук
14
Семакин
Остались в запасе
Новокузнецк
Урал
14
Максим Коршунов
ЦП
8
Эдуард Учуров
ЦП
99
Юрий Дюпин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
14
Максим Коршунов
ЦП
8
Эдуард Учуров
ЦП
99
Юрий Дюпин
ВР
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Новокузнецк - Урал
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
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1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
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