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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург-Кузбасс - Торпедо
Новокузнецк - Торпедо: обзор матча 22 августа 2012
Новокузнецк
22.08.2012, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 3
Завершен
Торпедо
76'
В. Кириллов
40'
В. Шумейко
49'
Э. Гаурачс
52'
Ю. Газинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новокузнецк - Торпедо
86'
Замена
Д. Большаков
️️️️
Н. Безлихотнов
Замена
В. Егунов
️️️️
И. Шпаков
83'
ГОЛ! 1:3!
В. Кириллов
Пас отдал
В. Авсюк
76'
73'
Замена
А. Самсонов
️️️️
Е. Андреев
69'
Замена
А. Козлов
️️️️
Э. Гаурачс
68'
Желтая карточка
Э. Гаурачс
66'
Желтая карточка
Е. Андреев
Замена
В. Авсюк
️️️️
А. Сапаев
57'
Замена
М. Алборов
️️️️
С. Нарылков
55'
Замена
С. Емельянов
️️️️
Т. Выходил
53'
52'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Газинский
Пас отдал
В. Стеклов
49'
ГОЛ! 0:2!
Э. Гаурачс
Пас отдал
Н. Безлихотнов
40'
ГОЛ! 0:1!
В. Шумейко
Пас отдал
Э. Гаурачс
18'
Замена
И. Родин
️️️️
И. Новосельцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
12
Андрей Волгин
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
15
Иван Шпаков
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
15
Евгений Андреев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Максим Чевелев
ЦЗ
14
Максим Коршунов
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
23
Валентин Егунов
ЦФ
21
Мирза Алборов
ЦФ
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
92
Владимир Таранов
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
4-1-2-2
1
Саутин
67
Ткачук
4
Выходил
17
Бухряков
12
Сапаев
22
Нарылков
12
Волгин
58
Егоров
15
Шпаков
11
Кириллов
3-2-3-1-1
56
Довбня
29
Мищенко
99
Новосельцев
6
Шумейко
27
Молодцов
8
Тесак
15
Андреев
18
Газинский
20
Стеклов
90
Безлихотнов
9
Гаурачс
12
Сапаев
9
Авсюк
9
Авсюк
12
Сапаев
15
Шпаков
23
Егунов
23
Егунов
15
Шпаков
4
Выходил
0
Емельянов
0
Емельянов
4
Выходил
22
Нарылков
21
Алборов
21
Алборов
22
Нарылков
15
Андреев
44
Самсонов
44
Самсонов
15
Андреев
90
Безлихотнов
9
Большаков
9
Большаков
90
Безлихотнов
99
Новосельцев
87
Родин
87
Родин
99
Новосельцев
9
Гаурачс
32
Козлов
32
Козлов
9
Гаурачс
Остались в запасе
Новокузнецк
Торпедо
14
Максим Коршунов
ЦП
15
Максим Чевелев
ЦЗ
99
Юрий Дюпин
ВР
92
Владимир Таранов
ЦП
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
0
Саулюс Клевинскас
ВР
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
14
Максим Коршунов
ЦП
15
Максим Чевелев
ЦЗ
99
Юрий Дюпин
ВР
Остались в запасе
92
Владимир Таранов
ЦП
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
0
Саулюс Клевинскас
ВР
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Новокузнецк - Торпедо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
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