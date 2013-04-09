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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург-Кузбасс - Ротор
Новокузнецк - Ротор: обзор матча 09 апреля 2013
Новокузнецк
09.04.2013, вторник, 16:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
2 : 1
Завершен
Ротор
58'
А. Малыгин (АГ)
65'
И. Шпаков
50'
С. Фомин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новокузнецк - Ротор
90'
+3
Пенальти не реализован!
С. Фомин
Желтая карточка
П. Самойлов
90'
+1
Замена
Р. Ткачук
️️️️
А. Киселев
90'
Замена
В. Кириллов
️️️️
И. Шпаков
83'
79'
Замена
О. Алейник
️️️️
И. Тодорович
70'
Замена
Д. Арлашин
️️️️
А. Рылов
68'
Замена
Н. Глушков
️️️️
Д. Кабутов
ГОЛ! 2:1!
И. Шпаков
Пас отдал
А. Киселев
65'
62'
Замена
А. Коротаев
️️️️
Х. Аппаев
Замена
А. Козлов
️️️️
В. Шишелов
60'
59'
Желтая карточка
Х. Аппаев
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Малыгин
58'
51'
Желтая карточка
А. Малыгин
50'
ГОЛ! 0:1!
С. Фомин
Пас отдал
И. Тодорович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новокузнецк
18
Антон Киселев
ВР
1
Александр Саутин
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Андрей Клименко
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
15
Иван Шпаков
ЦФ
55
Владимир Шишелов
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
19
Иван Тодорович
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
0
Сергей Емельянов
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
30
Денис Арлашин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
4-2-3
18
Киселев
2
Недорезов
5
Самойлов
5
Эдиев
31
Зотов
7
Клименко
9
Авсюк
4
Вукобратович
55
Шишелов
15
Шпаков
4-5-1
31
Пчелинцев
30
Васянович
3
Олеников
6
Малыгин
70
Кабутов
10
Рылов
7
Зинин
23
Ваганов
4
Фомин
19
Тодорович
14
Аппаев
15
Шпаков
11
Кириллов
11
Кириллов
15
Шпаков
18
Киселев
67
Ткачук
67
Ткачук
18
Киселев
55
Шишелов
32
Козлов
32
Козлов
55
Шишелов
10
Рылов
30
Арлашин
30
Арлашин
10
Рылов
19
Тодорович
34
Алейник
34
Алейник
19
Тодорович
70
Кабутов
47
Глушков
47
Глушков
70
Кабутов
14
Аппаев
24
Коротаев
24
Коротаев
14
Аппаев
Остались в запасе
Новокузнецк
Ротор
0
Сергей Емельянов
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
99
Юрий Дюпин
ВР
1
Александр Малышев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
0
Сергей Емельянов
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
99
Юрий Дюпин
ВР
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Новокузнецк - Ротор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Рогулев
(Москва)
Стадион:
Металлург
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