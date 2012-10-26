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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург-Кузбасс - Шинник
Новокузнецк - Шинник: обзор матча 26 октября 2012
Новокузнецк
26.10.2012, пятница, 16:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
59'
В. Кириллов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новокузнецк - Шинник
Замена
А. Голубев
️️️️
А. Клименко
90'
+1
Замена
А. Волгин
️️️️
В. Кириллов
90'
+1
87'
Красная карточка
Н. Цыган
Желтая карточка
А. Киселев
86'
Замена
А. Киселев
️️️️
И. Шпаков
81'
79'
Замена
А. Сухов
️️️️
М. Белецкий
70'
Замена
К. Дудченко
️️️️
А. Алхазов
Желтая карточка
А. Сапаев
68'
ГОЛ! 1:0!
В. Кириллов
59'
48'
Желтая карточка
А. Ламанж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
9
Владимир Авсюк
ЦП
7
Андрей Клименко
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
15
Иван Шпаков
ЦФ
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
36
Константин Скрыльников
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
12
Андрей Волгин
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
14
Александр Голубев
ЦФ
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
29
Алексей Абрамов
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
3-2-3-2
99
Дюпин
2
Недорезов
5
Самойлов
88
Наваловский
67
Ткачук
12
Сапаев
9
Авсюк
7
Клименко
58
Егоров
15
Шпаков
11
Кириллов
3-2-3-2
22
Цыган
2
Ндри
33
Ламанж
21
Катынсус
97
Ятченко
13
Белецкий
10
Корытько
56
Гриднев
36
Скрыльников
13
Алхазов
81
Низамутдинов
7
Клименко
14
Голубев
14
Голубев
7
Клименко
11
Кириллов
12
Волгин
12
Волгин
11
Кириллов
15
Шпаков
18
Киселев
18
Киселев
15
Шпаков
13
Белецкий
33
Сухов
33
Сухов
13
Белецкий
13
Алхазов
30
Дудченко
30
Дудченко
13
Алхазов
Остались в запасе
Новокузнецк
Шинник
14
Максим Коршунов
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
1
Александр Саутин
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
29
Алексей Абрамов
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
14
Максим Коршунов
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
1
Александр Саутин
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
Остались в запасе
29
Алексей Абрамов
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Новокузнецк - Шинник
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
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Шинник
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26.10.2026
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18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
Металлург
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Новокузнецк
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