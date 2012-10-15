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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург-Кузбасс - Уфа
Новокузнецк - Уфа: обзор матча 15 октября 2012
Новокузнецк
15.10.2012, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
0 : 1
Завершен
Уфа
87'
М. Маркосов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новокузнецк - Уфа
90'
Желтая карточка
А. Васильев
90'
Вторая желтая
А. Смирнов
90'
Замена
С. Путилин
️️️️
Д. Карлос
87'
ГОЛ! 0:1!
М. Маркосов
85'
Замена
А. Васильев
️️️️
М. Маркосов
Замена
И. Шпаков
️️️️
С. Егоров
75'
Замена
С. Емельянов
️️️️
А. Сапаев
66'
Замена
В. Егунов
️️️️
А. Голубев
62'
51'
Замена
М. Тишкин
️️️️
В. Галыш
47'
Красная карточка
А. Засеев
Замена
А. Киселев
️️️️
С. Нарылков
46'
5'
Желтая карточка
А. Смирнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
9
Владимир Авсюк
ЦП
7
Андрей Клименко
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
14
Александр Голубев
ЦФ
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
6
Виллиам
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
7
Сергей Данилов
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
0
Сергей Емельянов
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
15
Иван Шпаков
ЦФ
23
Валентин Егунов
ЦФ
Уфа
14
Игорь Степанов
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
4-1-4-1
99
Дюпин
67
Ткачук
12
Сапаев
4
Выходил
5
Самойлов
22
Нарылков
9
Авсюк
7
Клименко
12
Волгин
58
Егоров
14
Голубев
3-1-4-1-1
1
Кобозев
3
Аликин
3
Смирнов
85
Попов
13
Засеев
7
Данилов
11
Карлос
6
Виллиам
20
Войдель
88
Галыш
9
Маркосов
58
Егоров
15
Шпаков
15
Шпаков
58
Егоров
12
Сапаев
0
Емельянов
0
Емельянов
12
Сапаев
14
Голубев
23
Егунов
23
Егунов
14
Голубев
22
Нарылков
18
Киселев
18
Киселев
22
Нарылков
11
Карлос
33
Путилин
33
Путилин
11
Карлос
88
Галыш
44
Тишкин
44
Тишкин
88
Галыш
9
Маркосов
17
Васильев
17
Васильев
9
Маркосов
Остались в запасе
Новокузнецк
Уфа
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
14
Максим Коршунов
ЦП
1
Александр Саутин
ВР
14
Игорь Степанов
ВР
4
Александр Василенко
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
14
Максим Коршунов
ЦП
1
Александр Саутин
ВР
Остались в запасе
14
Игорь Степанов
ВР
4
Александр Василенко
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Новокузнецк - Уфа
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Металлург
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